Aliste
Este es el municipio agroganadero de Zamora convertido en la capital de la cría vacuno de calidad
El “Quince” fue en los siglos XIX y XX una de las ferias más importantes de la comarca alistana
Creado en 1850 con cinco pueblos, pervivió así 123 años hasta incorporarse Mellanes el 19 de mayo de 1973
En 1910 batió su récord poblacional con 1.563 vecinos
En sus orígenes, allá por 1850, el municipio de Rabanales contaba con cinco núcleos de población (la cabecera, Fradellos, Grisuela, Matellanes y Ufones) y así aguantó durante 123 años, hasta que el día 19 de mayo de 1973 Francisco Franco decretaba la disolución del Ayuntamiento de Ceadea pasando Mellanes a pertenecer a Rabanales. Por su parte, Ceadea, Arcillera, Fornillos y Moveros pasaron a Fonfría y Vivinera a Alcañices.
Tras las elecciones del 28 de mayo de 2023, el Pleno lo componen Santiago Moral (alcalde) de Rabanales, Antonio Jesús Blanco (Matellanes), Jesús Cerezal (Grisuela) y María Margarita López (Ufones), que forman el equipo de Gobierno del PP; además de Domingo Ferrero (Rabanales), Juan José Caballero (Grisuela) y Pablo Fernández (Matellanes), de Zamora Sí. En los dos únicos pueblos que no hay concejal electo son alcaldes pedáneos José Cruz (Mellanes) y Agustín Gabella (Fradellos).
Durante la era democrática ha contado con cinco alcaldes diferentes: Agustín Cruz (1979 a 1987), José Martín (1987 a 1991), Jesús Prieto (1991-2007), Domingo Ferrero (2007 a 2019) y Santiago Moral (2019 a 2026).
Fue Rabanales y es Rabanales cruce de caminos, y justo a mediados de cada mes allí se celebró durante siglos el “Quince”, una de las ferias y mercados ganaderos más importantes y concurridos de la comarca alistana.
El momento álgido de sus pueblos coincide cada año con la celebración de las fiestas patronales: Matellanes (San Pedro Apóstol), en junio; Grisuela (Santa María Magdalena) y Mellanes (Santiago Apóstol), en julio; Rabanales (San Salvador) en agosto, Fradellos (San Miguel Arcángel) en septiembre y Ufones (Santa Eulalia de Mérida) en diciembre.
Actualmente el Padrón Municipal ha logrado revertir la situación y de los 488 vecinos de 2025 se ha pasado a 535 en 2026 de los cuales 292 (54,58%) son varones y 243 (45,42%) son mujeres. La población por pueblos sitúa así: Fradellos 42, Grisuela 103, Matellanes 92, Mellanes 41, Rabanales 227 y Ufones 30. Residentes en el extranjero: 211 mayores de 18 años. Inmigrantes: 16 llegados desde Venezuela, Portugal, Cuba, Francia y Alemania.
Las autoridades (alcalde y concejales) y los vecinos, cada uno a su manera y en la medida de sus posibilidades, trabajan día tras día, sin prisa pero sin pausa, aportando su granito de arena para mejorar y fortalecer la calidad de vida entre quienes allí residen y entre quienes los visitan.
Agricultura y ganadería han sido, son y seguirán siendo el alma, corazón y vida de Rabanales de Aliste, uno de los municipios con más productores de reses y carnes de vacuno, ovino y porcino. Es por ello que una de las grandes apuestas del consistorio y de los pueblos son las concentraciones parcelarias, una bondad que sólo tiene culminada y la que disfruta ya Matellanes.
Rabanales, que la solicitó el 14 de septiembre de 2009, es ahora mismo el pueblo que la lleva más avanzada. La Junta de Castilla y León ya está ejecutando la infraestructura rural con una inversión de 3.949.979 euros. Se avanza también en Ufones y Grisuela y en una siguiente fase se completará el ciclo con las concentraciones de Mellanes y Fradellos.
El municipio de Rabanales de Aliste, que es un referente en La Raya de España y Portugal durante todo el año a nivel de visitas, gastronomía, comercio y turismo rural; más lo es durante el verano al contar con una de las piscinas municipales más completas que atraen a más bañistas de todos los pueblos.
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