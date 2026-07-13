Un investigado en Villardeciervos por "alterar" 13 nidos de una especie de ave protegida

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil han localizado, gravemente dañada, una colonia de cría de una especie de ave protegida, conocida popularmente como el abejaruco, en un paraje del término municipal de Villardeciervos. Tras una primera inspección ocular realizada en el terreno, los agentes descubrieron que un total de 13 nidos de esta especie habían sido obstruidos de manera intencionada.

La investigación desveló también que para taponar los nidos se había utilizado un papel característico, así como hojas secas y barro. Los citados materiales fueron recogidos por los agentes como evidencias del presunto delito.

De la inspección practicada y de la investigación iniciada, los agentes llegaron a la conclusión de que la acción de taponar los nidos se realizó de manera deliberada y que estaría motivada por unos intereses vinculados al sector apícola, debido al impacto que esta especie de ave invasora produce en las abejas.

Además, la Guardia Civil ha realizado un exhaustivo análisis y verificación de los asentamientos de colmenas registrados en la zona, prestando especial atención en aquellas explotaciones que se encuentran más próximas al lugar de los hechos.

Tras descartar varias explotaciones colindantes, los agentes se entrevistaron con el titular de una cercana a los nidos que reconoció de forma espontánea haber taponado los nidos hace tiempo.

Ante esta circunstancia, la Guardia Civil procedió a la investigación del titular de la explotación como un supuesto autor de un delito contra la flora y la fauna, tras haber tapado y alterado una colonia de nido del abejaruco, especie que se encuentra dentro del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas. Las diligencias instruidas fueron remitidas al Juzgado de Puebla de Sanabria y a la Fiscalía de Medio Ambiente.

Tras la reforma del Código penal del año 2015, este tipo de hechos se contemplan como delitos contra la flora y la fauna, por la destrucción del hábitat o la realización de actividades que impidan su reproducción o migración.