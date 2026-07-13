Estabilizado un incendio por posible negligencia que ha movilizado a medios aéreos y terrestres en Gallegos del Pan

A las 14.45 horas de este lunes, 13 de julio se ha declarado un fuego de causa desconocida en la localidad de Gallegos del Pan, en dirección Villalube. Se cree que ha podido deberse a una negligencia. En el operativo de extinción han participado tres agentes medioambientales, una cuadrilla terrestre, dos helitransportadas ELIF/BRIF, una autobomba y un hidroavión.

A las 16.30, el fuego ha sido estabilizado y el hidroavión se ha retirado del lugar y también uno de los agentes.

En el incendio, se han quemado siete hectáreas y media, de las cuales cinco son de superficie agrícola y dos y media de suelo forestal, arbolada.