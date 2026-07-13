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Impulso al programa Tierra de Campos en 30 pueblos de Zamora: Ayudas de 15.000 euros para nuevos emprendedores

La subvención que pueden solicitar los nuevos autónomos se concederá de forma directa y el plazo concluye el 15 de enero de 2027

Autoridades presentan en Villalpando el Plan de Fomento de Tierra de Campos.

Autoridades presentan en Villalpando el Plan de Fomento de Tierra de Campos. / Miguel Ángel Lorenzo

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M. J. Cachazo

Fomentar nuevas iniciativas empresariales y el empleo, además de dinamizar la economía y fijar población. Estos son los objetivos prioritarios del programa Tierra de Campos, al que la Junta de Castilla y León dará un nuevo impulso con ayudas a emprendedores de 15.000 euros.

El plazo para solicitar las ayudas permanecerá abierto hasta el 15 de enero de 2027 y serán adjudicadas en régimen de concesión directa. Las subvenciones están destinadas a personas físicas que pongan en marcha una actividad económica en alguno de los municipios incluidos en el ámbito territorial de Tierra de Campos de Zamora, León, Palencia y Valladolid.

En la provincia de Zamora, la convocatoria abarca 30 municipios de Tierra de Campos, incluyendo localidades como Belver de los Montes, Cañizo, Castrogonzalo, Castronuevo, Castroverde de Campos, Cerecinos de Campos, Cotanes del Monte, Granja de Moreruela, Pobladura de Valderaduey, Prado, Quintanilla del Monte, Quintanilla del Olmo, Revellinos, San Agustín del Pozo, San Esteban del Molar, San Martín de Valderaduey, San Miguel del Valle, Tapioles, Valdescorriel, Vega de Villalobos, Vidayanes, Villafáfila, Villalba de la Lampreana, Villalobos, Villalpando, Villamayor de Campos, Villanueva del Campo, Villar de Fallaves, Villárdiga y Villarrín de Campos.

La convocatoria establece una subvención fija de 15.000 euros por solicitante, destinada a facilitar el inicio de nuevos proyectos empresariales y respaldar las inversiones necesarias durante la puesta en marcha de la actividad.

Para acceder a estas ayudas es necesario haber iniciado una actividad económica y haber solicitado el alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o en la mutualidad profesional correspondiente entre el 17 de marzo y el 31 de diciembre de 2026.

Asimismo, las personas beneficiarias deberán encontrarse desempleadas e inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en el momento del alta. Entre los requisitos también figura el establecimiento del centro de trabajo en alguno de los municipios beneficiarios de Tierra de Campos y el compromiso de mantener tanto la actividad económica como dicha ubicación durante un periodo mínimo de dos años ininterrumpidos.

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La convocatoria exige acreditar gastos vinculados al inicio de la actividad por un importe mínimo de 5.000 euros, excluidos el IVA y otros impuestos indirectos equivalentes. Estas inversiones deberán realizarse dentro del periodo establecido y estar directamente relacionadas con el desarrollo del proyecto empresarial.

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