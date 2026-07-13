Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Detenciones en Zamora capital: la "Operación Moño"Casco histórico de Zamora: normas urbanísticasMonte la Reina (Toro, Zamora), sin proyectoVandalismo en Coreses (Zamora)Un zamorano a las órdenes del Cholo en el Atlético de Madrid
instagramlinkedin

Denuncian que la nueva depuradora de Entrala se ha proyectado en una "parcela inundable"

UPL registra una batería de preguntas para exigir explicaciones a la Junta sobre los terrenos en los que se construye la EDAR, muy próximos a un arroyo y al casco urbano del pueblo

Operarios trabajan en las obras de construcción de la nueva depuradora de Entrala.

Operarios trabajan en las obras de construcción de la nueva depuradora de Entrala. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

M. J. Cachazo

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha registrado una batería de preguntas en las Cortes de Castilla y León por las que interpela a la Junta sobre el proyecto de construcción de una nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) en Entrala junto a un arroyo y, por tanto, la parcela podría ser inundable.

La formación ha recordado que los terrenos elegidos por la Junta para la depuradora, cuya construcción ha sido encomendada a Somacyl (Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León", ya se han inundado en alguna ocasión como consecuencia de la crecida del caudal del arroyo, al margen de que están muy próximos al casco urbano del pueblo.

Para UPL, la ubicación de la EDAR "puede resultar problemática" ya que la parcela es, "a priori" inundable" y podría anegarse si se registran crecidas del arroyo, aunque también los episodios de lluvias intensas podrían provocar daños en la infraestructura al inundarse.

Posibles molestias

A este problema, la formación añade la "extrema cercanía" de la nueva EDAR al casco urbano de la localidad de Entrala, lo que podría causar molestias a los vecinos, al margen de problemas de salubridad y malos olores.

Por los motivos expuestos, UPL ha decidido registrar una batería de preguntas en las Cortes de Castilla y León, por las que solicita a la Junta una valoración de la ubicación de la depuradora, aunque también requiere información sobre si la Junta ha consultado de forma previa a la Confederación Hidrográfica del Duero si la ubicación elegida "tiene riesgo de inundación".

Noticias relacionadas y más

Las obras de construcción de la nueva EDAR de Entrala ya están en marcha, proyecto que será confinanciado por la Junta, la Diputación de Zamora y el Ayuntamiento de la localidad y cuya ejecución ha sido encomendada a la Somacyl.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los trabajadores de Medio Ambiente en Zamora lloran la prematura muerte de su compañera Rosa Ana
  2. Circulación cortada por el granizo y un vehículo volcado colapsan el tráfico en la A-52
  3. La batalla de un alcalde de Sanabria contra el despilfarro de agua por parte de los vecinos: acude a la Guardia Civil
  4. Suspenden el puesto de jefe de estudios del instituto de Puebla de Sanabria: el Consejo Escolar, en pie de guerra
  5. Un incendio en La Carballeda moviliza a 16 medios, tres de ellos hidroaviones
  6. Este es el municipio pionero de Zamora en abrir comedores sociales
  7. Zamora entra en el negocio del CO₂: dos pueblos se lanzan a capturar fondos de empresas contaminantes plantando nuevos bosques
  8. Me siento engañado por el Estado': David García Montes se reincorpora como alcalde de Roales con un 83% de minusvalía y denunciará a Inspección de Trabajo

Una potabilizadora compacta elimina la presencia de arsénico y la turbidez del agua en Almaraz de Duero

Impulso al programa Tierra de Campos en 30 pueblos de Zamora: Ayudas de 15.000 euros para nuevos emprendedores

Impulso al programa Tierra de Campos en 30 pueblos de Zamora: Ayudas de 15.000 euros para nuevos emprendedores

La N-631, Zamora-Sanabria, se corta dos semanas desde el cruce de Villardeciervos hasta el Empalme

La N-631, Zamora-Sanabria, se corta dos semanas desde el cruce de Villardeciervos hasta el Empalme

Un investigado en Villardeciervos por "alterar" 13 nidos de una especie de ave protegida

Un investigado en Villardeciervos por "alterar" 13 nidos de una especie de ave protegida

Balance de la concentración de Sanabria: Más de 20.000 personas, miles de motos y contados incidentes

Balance de la concentración de Sanabria: Más de 20.000 personas, miles de motos y contados incidentes

Denuncian que la nueva depuradora de Entrala se ha proyectado en una "parcela inundable"

Denuncian que la nueva depuradora de Entrala se ha proyectado en una "parcela inundable"

Tráfico paralizado a la entrada del Puente de la Estrella

Tráfico paralizado a la entrada del Puente de la Estrella

Un retrato del torero Andrés Vázquez: El inesperado "regalo" donado a Villalpando

Tracking Pixel Contents