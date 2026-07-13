Denuncian que la nueva depuradora de Entrala se ha proyectado en una "parcela inundable"

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha registrado una batería de preguntas en las Cortes de Castilla y León por las que interpela a la Junta sobre el proyecto de construcción de una nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) en Entrala junto a un arroyo y, por tanto, la parcela podría ser inundable.

La formación ha recordado que los terrenos elegidos por la Junta para la depuradora, cuya construcción ha sido encomendada a Somacyl (Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León", ya se han inundado en alguna ocasión como consecuencia de la crecida del caudal del arroyo, al margen de que están muy próximos al casco urbano del pueblo.

Para UPL, la ubicación de la EDAR "puede resultar problemática" ya que la parcela es, "a priori" inundable" y podría anegarse si se registran crecidas del arroyo, aunque también los episodios de lluvias intensas podrían provocar daños en la infraestructura al inundarse.

Posibles molestias

A este problema, la formación añade la "extrema cercanía" de la nueva EDAR al casco urbano de la localidad de Entrala, lo que podría causar molestias a los vecinos, al margen de problemas de salubridad y malos olores.

Por los motivos expuestos, UPL ha decidido registrar una batería de preguntas en las Cortes de Castilla y León, por las que solicita a la Junta una valoración de la ubicación de la depuradora, aunque también requiere información sobre si la Junta ha consultado de forma previa a la Confederación Hidrográfica del Duero si la ubicación elegida "tiene riesgo de inundación".

Las obras de construcción de la nueva EDAR de Entrala ya están en marcha, proyecto que será confinanciado por la Junta, la Diputación de Zamora y el Ayuntamiento de la localidad y cuya ejecución ha sido encomendada a la Somacyl.