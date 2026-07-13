Cinco días incomunicados: la historia de nunca acabar, de nuevo en tres pueblos de Aliste

La mayor parte de los vecinos del municipio de Gallegos del Río (Valer de Aliste, Domez de Alba, Flores, Tolilla, Lober y Puercas) han permanecido durante cinco días aislados y sin cobertura de telefonía móvil e internet, más concretamente desde la tarde del pasado jueves hasta la mañana del lunes, dejando a muchas personas mayores sin comunicación directa con los familiares que viven lejos y olvidados de la mano de dios en caso de producirse una emergencia.

Tanto las autoridades (alcalde y concejales) como los vecinos califican la situación vivida como “muy grave” y “una auténtica irresponsabilidad”, pues la telefonía móvil es la única alternativa que tienen los residentes tanto para las emergencias sanitarias (médico y enfermera) como para poder estar en contacto con los hijos o nietos que no viven en los pueblos y que cada noche y cada mañana suelen llamar a sus padres o abuelos para saber de su situación.

Valga como ejemplo que de los 467 habitantes del municipio de Gallegos del Río más del 54% (259 personas) pertenecen a la tercera edad y entre ellos hay 113 octogenarios y nonagenarios, algunos enfermos o que viven solos, con el grave peligro que ello encierra estar cinco días sin teléfono.

En primavera se vivió una situación similar y las compañías Cellnex Telecom (Telefónica)y American Tower estuvieron un mes sin dar solución

La localidad de Gallegos del Río cuenta con un repetidor, perteneciente a la compañía American Tower, la misma que está gestionando instalar otros en Palazuelo de las Cuevas y San Vicente de la Cabeza. Presta servicio tanto a la cabecera municipal como a parte de Domez de Alba.

Valer de Aliste cuenta con otro repetidor en el paraje de Las Cruces, en este caso gestionado por la empresa Cellnex Telecom y Telefónica. En ambos casos se le cedieron gratis los terrenos e incluso en el caso de Gallegos del Río los gastos de energía eléctrica se pasan en la factura del Ayuntamiento.

El repetidor de Samir de los Caños recibe señal de Gallegos del Río y en este caso no hubo cortes, según confirma el alcalde Domingo Miguel Pérez. Sin embargo, las deficiencias también afectaron a Vegalatrave de Alba. Se da la circunstancia de que algunas personas mayores con teléfonos antiguos (sin internet) y prácticamente ya descatalogados sí podían llamar y recibir llamadas. La historia del mundo al revés.

La empresa Adamo Telecom Iberia que instaló la fibra óptica en el municipio de Gallegos del Río se comprometió a poner un punto wifi en un local público de cada uno de los siete pueblos para servicio público a utilizar en casos de emergencias. Próximos ya a cumplirse los tres años, los vecinos recuerdan una promesa que todos saben no se va a cumplir nunca “porque nos tomaron el pelo. Una promesa que sí cumplieron en otros municipios".

Otra cosa que no entienden los vecinos ni nadie les explica cómo puede ser que un repetidor como el de Cellnex Telecom de Valer de Aliste que, en teoría, cuenta con alimentación “secundaria” de fibra óptica pueda quedar sin señal, aunque falle la aérea que recibe del de Gallegos del Río.

En pleno siglo XXI nadie llega a explicarse que en dos pueblos como Valer de Aliste y Gallegos del Río que cuentan con dos repetidores de telefonía de última generación, cada uno de ellos costó alrededor de 100.000 euros, se produzcan tantos despropósitos: “A ver si toma ejemplo de Iberdrola que cuando hay una avería enseguida la soluciona, da igual que sea sábado, domingo o fiesta: estos de la telefonía móvil son un desastre y pasan días sin arreglar las averías”.

Núcleo urbano de Valer de Aliste. / Ch. S.

Desde la localidad de Domez de Alba los vecinos mostraban su profundo y más que justificado malestar: “Ha pasado el tiempo y de nuevo los pueblos que reciben la cobertura del repetidor de Gallegos del Río vuelven a estar incomunicados. Llevamos cinco días que la cobertura 4G y 5G de los móviles no funciona, la gente está incomunicada, sin recibir llamadas de familiares, médicos y amigos. Cómo no van a estar estas zonas despobladas si en vez de mejorar la vida siempre nos ponen trabas. Sabemos que si una antena o un repetidor de una ciudad se estropea no se tardaría más que unas horas en arreglarla porque los ciudadanos de esos lugares debe ser que pagan más impuestos y son de primera categoría y los ciudadanos de los pueblos debemos de ser de décima categoría, siempre ha habido clases”.

En Valer de Aliste la alcaldesa Esther Rivera Blanco no da crédito a una muy grave situación que se está convirtiendo en demasiado habitual: “Llamas para comunicar una incidencia y nadie te da una explicación, o lo que es peor, cada compañía da una versión diferente. Desde el Ayuntamiento de Gallegos del Río hacemos todo lo posible por que nos den una explicación y una solución, pero da la impresión que los pueblos no le importamos a las compañías, no nos hacen ni caso”.

En la pasada primavera ya se vivió una experiencia similar cuando la señal comenzó a fallar en la tarde de Jueves Santo y las deficiencias se mantuvieron casi durante un mes.

La práctica totalidad de los vecinos llamaron a sus compañías y curiosamente cada una les daba una respuesta diferente lo cual ha incrementado aún más si cabe el malestar. La excusa más utilizada fue: “hay una incidencia masiva” y “estamos trabajando en solucionarla”.

Autoridades y vecinos exigen a la Subdelegación del Gobierno que se transmita a los Ayuntamientos, en este caso Gallegos del Río, los contratos de gestión de los repetidores de Valer y de Gallegos, qué compañías son sus propietarias y quién los gestiona, con vistas a poder exigir una información clara y precisa y se ponga fin a “tanto desatino”.