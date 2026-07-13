Cambios en la Federación de Asociaciones Culturales de Aliste, Tábara y Alba: El alcalde de Muga asume de forma temporal el cargo de presidente

Oscar Fernández Peña, de Muga, ha asumido temporalmente la presidencia de la Federación Comarcal de Asociaciones Culturales de Aliste, Tábara y Alba (Facata), al quedar vacante el cargo con el fallecimiento a finales de 2025 del presidente Carlos Fresno Gago, de «La Folguera» Tábara, que había accedido al cargo en el mes de junio de 2022.

La Federación Comarcal de Asociaciones Culturales de Aliste, Tábara y Alba convocará, una vez pasado el verano y las fiestas patronales, una asamblea general ordinaria en la que procederá a renovar la junta directiva tras cuatro años de gestión. La mayoría de los integrantes de la actual junta ya han anunciado su intención de dejar el cargo con lo cual serán unos nuevos directivos los que deberán asumir los destinos de Facata para el periodo comprendido entre los años 2026 y 2030.

Mónica Llover Fernández, natural de Domez de Alba, interventora de Facata durante los últimos cuatro años y una de las personas más activas de la entidad ya anunció durante la celebración del Día de la Comarca celebrado en Valer de Aliste que dejará el cargo para dedicar más tiempo a su familia.

La futura nueva junta directiva, una vez sea elegida, tendrá que realizar la convocatoria oficial para la presentación de propuestas para ser sedes del Día de la Comarca durante el próximo trienio: 2007 en Tierra de Alba, 2028 en Tierra de Tábara y 2029 en Aliste.

Durante muchos años la elección se hacía año a año. En la última etapa del Día de la Comarca, desde el año 2019, se optó por ir rotando por las tres subcomarcas que integran la comarca natural, eligiéndose las tres sedes simultáneamente para tres años. En el último trienio se celebró en Vegalatrave (2024), Ferreras de Abajo (2025) y Valer de Aliste (2026).

Relevos en el cargo

Vicente Álvarez de la Fuente, un Guardia Civil alistano jubilado nacido en Riomanzanas (localidad perteneciente al municipio de Figueruela de Arriba) el 21 de junio de 1938 y fallecido en Zamora el 4 de junio de 1998, fue el primer presidente de la Federación Comarcal de Asociaciones Culturales de Aliste, Tábara y Alba, nacida en el otoño de 1989, gracias a la iniciativa del profesor de Educación Compensatoria en Alcañices, Bernard Junquera. Se da la circunstancia de que él fue el único presidente de Facata que no vio celebrar el Día de la Comarca en su pueblo.

Tras Álvarez de la Fuente llegaron otros ilustres presidentes como Eutimio Contra Galván (de «El Tiburio» de Manzanal del Barco); Ángel Vicente Ezcurra y José Barrios Rapado (de «Peña el Cueto» de Muelas del Pan); Jesús Moran Manzanas, Antonio Morán Santiago y Pablo Macho Rivas (de «La Peñona» de Trabazos); Juan Domínguez (de «Castrico» de Mahíde) y Leovigildo Santamaria González (de «Las Cancillas» de Ferreras de Abajo).

Unos de los presidentes que marcaron una época por su trabajo, honestidad y constancia fueron Vicente Ramajo López de la asociación cultural «Guímaros» de Videmala de Alba, Domingo Miguel Pérez de «El Chariz» de Samir de los Caños, Jesús Prieto Moral (de San Salvador de Rabanales) y Bernardo Casado Fernández (de San Esteban de Viñas)

Otros presidentes fueron Manolo Domínguez Méndez de Nuez, Ignacio Román Vara (de «Arecu» de La Torre) y José Miguel Pérez, de Rabanales.

La primera mujer que accedió a la presidencia de Facata, además de ser una de las fundadoras del Día de la Comarca, fue María Teresa de Campos (mujer de Ángel Vicente Ezcurra) de Muelas del Pan y, tras ella, Ludy Domínguez Méndez (Nuez), Isabel Rodríguez Manzanal (Pino del Oro), Carina Nepomuceno Gago (San Mamed) y Mónica Llover Fernández (Domez de Alba).

En 2019 llegaba una nueva etapa, de la que fue su primer presidente Antonio Ferrero Matellán de Muga, que se mantuvo en la presidencia durante la pandemia.

La organización del Día de la Comarca de Aliste, Tábara y Alba en sus orígenes era organizada directamente por la Federación Comarcal de Asociaciones Culturales. En su nuevo formato la asociación cultural anfitriona, como lo fue este año «El Valle» de Valer de Aliste, es la que asume los preparativos, actos y logística, así como lograr los fondos para la financiación. Un reto nada fácil, más bien complicado, que frena a muchas asociaciones y pueblos a pedir el Día de la Comarca.

Cumplidas ya 35 ediciones los alistanos, tabareses y albarinos, asociaciones, pueblos, ayuntamientos y ciudadanos tiene ante sí el reto de seguir escribiendo su historia cada primera quincena de julio y mantener viva la fiesta de la hermandad y la convivencia en la que se ha convertido el Día de la Comarca de Aliste, Tábara y Alba.