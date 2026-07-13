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Balance de la concentración de Sanabria: Más de 20.000 personas, miles de motos y contados incidentes

El subdelegado del Gobierno realiza una valoración positiva del desarrollo del encuentro, que obligó a reforzar la vigilancia de la Guardia Civil

Durante la concentración se registraron 15 resultados positivos por ingesta de alcohol y se incoaron cinco expedientes por tenencia de drogas

Efectivos de la Usecic de la Guardia Civil en la concentración motera.

Efectivos de la Usecic de la Guardia Civil en la concentración motera. / Araceli Saavedra

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M. J. Cachazo

Más de 20.000 personas, miles de motos y un balance de seguridad vial y ciudadana "muy positivo". Estos datos se desprenden de la valoración realizada este lunes por el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, sobre el desarrollo de la XXXII Concentración Internacional del Lago celebrada en Sanabria desde el pasado viernes, en la que la asistencia "ha sido masiva".

Destacó Blanco el "esfuerzo" realizado por la Guardia Civil de Tráfico durante la concentración motera, en la que más de 22 patrullas velaron por la seguridad de los participantes y de los vecinos, al margen del trabajo desarrollado por efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) y del Puesto de Puebla de Sanabria.

Durante la concentración se han realizado un total de 1.159 controles de alcohol, de los que 15 han arrojado un resultado positivo. Del mismo modo, se han llevado a cabo controles de velocidad y de los más de 3.400 vehículos supervisados, 17 circulaban por encima del límite.

Por otra parte, el subdelegado del Gobierno destacó que durante la concentración motera se han incautado tres navajas, se han incoado cinco expedientes administrativos por tenencia de drogas y se ha tramitado un expediente administrativo por "desconsideración" a la autoridad.

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A pesar de la masiva asistencia de aficionados a la concentración motera, como remarcó Blanco, el mayor volumen de desplazamientos por las carreteras de la provincia no ha tenido una incidencia negativa en los datos de siniestralidad vial. En este punto, recordó que el primer fin de semana de julio se registraron un total de 29 accidentes con tres heridos leves, mientras que en el que se ha celebrado la concentración se contabilizaron 14 siniestros con dos heridos leves.

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