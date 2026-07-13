El Ayuntamiento de Coreses estalla ante los reiterados actos vandálicos en la piscina y exigirá "hasta el último céntimo" por los daños

Ante los reiterados actos vandálicos y las intrusiones nocturnas en la piscina municipal de Coreses, el Ayuntamiento ha solicitado a la Guardia Civil que intensifique la vigilancia en las inmediaciones del recinto, aunque también le ha trasladado las "identificaciones" de las que dispone para que proceda a tramitar las correspondientes denuncias ante la Fiscalía de Menores y el juzgado.

La "persistencia" y la "gravedad" de los hechos ha motivado que el alcalde, José Luis Salgado, haya emitido un bando municipal, en el que asegura que en las últimas semanas se han observado y denunciado reiterados actos de vandalismo, así como de "intrusión nocturna y accesos clandestinos no autorizados" en la piscina municipal fuera del horario de apertura al público.

Estos actos, como matiza, no solo constituyen un grave perjuicio para el patrimonio de los vecinos, ya que también conllevan un riesgo evidente y temerario para la seguridad física y la vida de las personas que aceden de forma ilícita a las instalaciones de baño.

A estos incidentes, el Ayuntamiento añade que los presuntos infractores, al ser recriminados por el personal de seguridad privada contratada, "han proferido insultos, vejaciones y faltas de respeto hacia el vigilante en el ejercicio de sus funciones de custodia del patrimonio local".

Por otra parte, además de condenar" los insultos y la desobediencia", la Alcaldía advierte de que reclamará el pago de los daños ocasionados. Así, "cada vez que se detecte una intrusión", el Ayuntamiento incoará el correspondiente expediente para "cobrar hasta el último céntimo de euro derivado de los destrozos materiales" ocasionados, tales como "el corte del vallado perimetral".

Del mismo modo, exigirá el pago de los tratamientos químicos extraordinarios y de limpieza que deban aplicarse por razones higiénico sanitarias. En el caso de que los autores de los actos vandálicos sean menores de edad, serán los padres los que tendrán que responder "de forma íntegra y directa con su patrimonio personal".

Además, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales correspondientes, cualquier persona que sea identificada accediendo sin autorización al recinto de baño fuera del horario establecido o que profiera insultos, perderá de manera automática el abono de temporada y se le prohibirá la entrada a la piscina durante el resto del verano.

El Ayuntamiento recuerda a los vecinos que la piscina "es un servicio público de todos y para todos", a la vez que advierte de que "no dudará en aplicar la legalidad vigente con la máxima firmeza y rigor para erradicar "estos comportamientos intolerables".