Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Editorial Zamora: Empresas que hacen regiónBaja en el Zamora C.F.: Mario GarcíaRenovación en el Zamora C.F.: Carlos RamosConcentración de Citröen 2cv en AlisteCaza furtiva en Fuente Encalada
instagramlinkedin

Tráfico paralizado a la entrada del Puente de la Estrella

Una retención ha paralizado a una multitud de coches a la entrada del Puente de la Estrella en la localidad de Ricobayo

Coches paralizados en la N-631

Coches paralizados en la N-631 / Araceli Saavedra

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

A. S. / O. C.

Durante la tarde de este domingo, 12 de julio, gran cuantía de coches han sido retenidos a la entrada del Puente de la Estrella en la localidad sanabresa de Ricobayo.

Coches paralizados en la N-631

Coches paralizados en la N-631 / Araceli Saavedra

La paralización se ha dado desde el semáforo hasta más allá de la urbanización de La Encomienda, en el kilómetro 3 de la carretera N-631.

Noticias relacionadas

Más cortes en la N-631

Recientemente, esta carretera ha sido objeto de polémicas por cortes de tráfico desde el verano de 2023. Hoy se informaba de que de nuevo se cortará el tráfico sobre el embalse de Agavanzal, obligando a establecer recorridos alternativos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los trabajadores de Medio Ambiente en Zamora lloran la prematura muerte de su compañera Rosa Ana
  2. Circulación cortada por el granizo y un vehículo volcado colapsan el tráfico en la A-52
  3. La batalla de un alcalde de Sanabria contra el despilfarro de agua por parte de los vecinos: acude a la Guardia Civil
  4. Suspenden el puesto de jefe de estudios del instituto de Puebla de Sanabria: el Consejo Escolar, en pie de guerra
  5. Un incendio en La Carballeda moviliza a 16 medios, tres de ellos hidroaviones
  6. Este es el municipio pionero de Zamora en abrir comedores sociales
  7. Zamora entra en el negocio del CO₂: dos pueblos se lanzan a capturar fondos de empresas contaminantes plantando nuevos bosques
  8. Me siento engañado por el Estado': David García Montes se reincorpora como alcalde de Roales con un 83% de minusvalía y denunciará a Inspección de Trabajo

Tráfico paralizado a la entrada del Puente de la Estrella

Tráfico paralizado a la entrada del Puente de la Estrella

Homenajes y espectáculos ponen el broche de oro a la 32ª edición de la Concentración Internacional de Motos del Lago de Sanabria

Homenajes y espectáculos ponen el broche de oro a la 32ª edición de la Concentración Internacional de Motos del Lago de Sanabria

La concentración del mítico coche Citröen 2CV en Aliste, sobre ruedas

La concentración del mítico coche Citröen 2CV en Aliste, sobre ruedas

Extinguido un incendio intencionado que ha movilizado medios aéreos y terrestres en Hermisende

Extinguido un incendio intencionado que ha movilizado medios aéreos y terrestres en Hermisende

La salida de la carretera de una furgoneta en Fermoselle deja un herido

La salida de la carretera de una furgoneta en Fermoselle deja un herido

Fermoselle pone en valor el legado de Juan del Enzina con un ciclo cultural que combina música, teatro e historia

Fermoselle pone en valor el legado de Juan del Enzina con un ciclo cultural que combina música, teatro e historia

La cooperación transfronteriza con Portugal, pieza clave en la prevención y extinción de incendios en Zamora

La cooperación transfronteriza con Portugal, pieza clave en la prevención y extinción de incendios en Zamora

Lleno total en la noche más larga y emotiva de la concentración de motos en Sanabria

Lleno total en la noche más larga y emotiva de la concentración de motos en Sanabria
Tracking Pixel Contents