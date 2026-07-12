Tráfico paralizado a la entrada del Puente de la Estrella
Una retención ha paralizado a una multitud de coches a la entrada del Puente de la Estrella en la localidad de Ricobayo
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A. S. / O. C.
Durante la tarde de este domingo, 12 de julio, gran cuantía de coches han sido retenidos a la entrada del Puente de la Estrella en la localidad sanabresa de Ricobayo.
La paralización se ha dado desde el semáforo hasta más allá de la urbanización de La Encomienda, en el kilómetro 3 de la carretera N-631.
Más cortes en la N-631
Recientemente, esta carretera ha sido objeto de polémicas por cortes de tráfico desde el verano de 2023. Hoy se informaba de que de nuevo se cortará el tráfico sobre el embalse de Agavanzal, obligando a establecer recorridos alternativos.
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