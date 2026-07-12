Tráfico paralizado a la entrada del Puente de la Estrella

Durante la tarde de este domingo, 12 de julio, gran cuantía de coches han sido retenidos a la entrada del Puente de la Estrella en la localidad sanabresa de Ricobayo.

Coches paralizados en la N-631 / Araceli Saavedra

La paralización se ha dado desde el semáforo hasta más allá de la urbanización de La Encomienda, en el kilómetro 3 de la carretera N-631.

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Más cortes en la N-631

Recientemente, esta carretera ha sido objeto de polémicas por cortes de tráfico desde el verano de 2023. Hoy se informaba de que de nuevo se cortará el tráfico sobre el embalse de Agavanzal, obligando a establecer recorridos alternativos.