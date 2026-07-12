La salida de la carretera de una furgoneta en Fermoselle deja un herido
El accidente de tráfico ha tenido lugar en la mañana de este domingo en la carretera CL-527
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Un varón ha resultado herido este domingo tras sufrir un accidente en la carretera CL-527, en el término municipal de Fermoselle. Emergencias 112 Castilla y León recibió, a las 10.55 horas, un aviso por el que se alertaba de un accidente de tráfico en el kilómetro 57 de la carretera autonómica.
El alertante indicaba también que una furgoneta se había salido de la vía. De inmediato, se trasladó el aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora y a Emergencias Sanitarias Sacyl, ya que se requería asistencia sanitaria para un varón, aunque se encontraba consciente y con dolor de espalda.
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