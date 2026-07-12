Paqui Matellán, escritora que reside en Faramontanos de Tábara: "Hay historias en los pueblos que no deberían perderse"

"Hacer reír". Esta es la pretensión de Paqui Matellán Muñoz, una apasionada de la lectura y la escritura, que ha logrado cumplir uno de sus sueños: publicar su primer libro. Faramontanos de Tábara, el pueblo zamorano en el que reside desde hace más de diez años, se ha convertido en su particular refugio literario, en el que ha encontrado la inspiración necesaria para dar rienda suelta a su imaginación y para crear personajes e historias, proceso al que también han contribuido los cuentos que, noche tras noche, relataba a sus hijos.

Aunque nació en Bélgica, Matellán nunca perdió el vínculo con sus raíces y, especialmente, con Santa Eulalia de Tábara, el pueblo de su padre. "Volver a mis orígenes es lo mejor que he hecho", reconoce, porque en Faramontanos de Tábara se siente plenamente integrada y, de hecho, algunos vecinos la animaron a que publicara alguna de sus historias. Sus padres le inculcaron la pasión por la lectura y, con el paso del tiempo, sintió la necesidad de escribir. A sus 40 años compagina su trabajo como administrativa de una cadena hotelera con la escritura que, por el momento, es una afición, aunque "nunca hay que cerrar puertas".

Portada del primer libro publicado por la escritora que reside en Faramontanos de Tábara. / Cedida

De hecho, ha decidido dar un paso adelante y escribir su primera obra. "Expediente P-431: PATO", es el curioso título elegido para una mini novela de sátira y ficción, en la que la historia parte de una premisa tan absurda como intrigante. "Nunca me han gustado los patos", asegura la autora, aunque con su primer libro ha logrado "reconciliarse" con ellos. Ernesto Gómez es un personaje principal de la obra, al que define como "un hombre normal y corriente al que reclasifican como un pato".

A partir de esta "confusión" tendrá que enfrentarse a la burocracia "para demostrar que es un humano y no un pato", camino en el que se encuentra con agentes despistados, informes disparatados, sospechosos imposibles y situaciones que desafían cualquier lógica. De hecho, la autora recalca que, en esta aventura, "lo normal deja de existir y lo ridículo se convierte en la única explicación posible".

Aunque en principio el libro fue concebido para un público adultos, asegura que "también les encanta a los niños" porque invita a la desconexión del lector que, con un relato ágil y fresco, disfrutará de una buena dosis de humor absurdo. De las primeras impresiones transmitidas a la autora por parte de los lectores, la que más le ha sorprendido es que su primera obra ha dado lugar a "diversas interpretaciones; eso también es bonito". Mientras que para algunos la historia es "como la vida misma", otros lectores han llegado a apreciar un "trasfondo político", a pesar de que, según Matellán, "no era mi intención".

"Opciones factibles"

Para publicar su primer libro, decidió estudiar "opciones factibles" para una familia con hijos en la que ella trabaja como administrativo y su marido como agricultor. Finalmente se decantó por la opción de Amazon, ya que la edición de la obra se realiza "a demanda".

La escritora no esconde su sorpresa por la gran acogida que está teniendo el libro. Las cifras confirman su percepción personal, ya que "Expediente P-431: PATO" se sitúa en top 20 de los libros más vendidos en Amazon en el género de sátira y en el 48 en el apartado de ficción cómica.

Con la publicación del libro, la autora ha logrado "cumplir el sueño" de compartir con los lectores "una forma diferente de entender el humor, apostando por la imaginación y las situaciones más inesperadas".

Paqui Matellán muestra la portada de su libro en la biblioteca del colegio. / Cedida

Consciente de la dificultad añadida de alcanzar sueños en el despoblado medio rural, Matellán anima a las personas que han decidido quedarse en los pueblos a perseguirlos o, al menos, a intentarlo. De hecho, en su caso, tiene claro que "no cambiaría la vida en un pueblo por otra".

Además, es partidaria de mantener viva la memoria y el pasado de los pueblos, en los que "siempre hay muchas historias" que deberían ser recopiladas con el fin de evitar su desaparición, para lo que sería preciso "escuchar" a las personas mayores. "Hay historias en los pueblos que no deberían perderse y las generaciones que venimos detrás debemos estar ahí para escucharlas y para hacerlas revivir", subraya.

Matellán no descarta dar continuidad a la historia protagonizada por Ernesto Gómez, en la que volverá a enfrentarse a "situaciones bastante absurdas". No obstante, en la actualidad, quiere centrarse en promocionar su primer libro del que se siente orgullosa porque "creo que es muy bueno" y que le ha brindado la oportunidad de compartir una de sus historias con los lectores, a los que anima a disfrutar de "Expediente P-431: PATO" en "la playa, el metro, el autobús" o, en cualquier escenario. "Lo importante es que lo lean y, sobre todo, que se rían", subraya.

Mientras, Matellán seguirá disfrutando de la lectura porque "los libros son mi vida", a los que también dedica parte de su tiempo libre como voluntaria en un proyecto desarrollado en el pueblo. "Libro por libro" es una iniciativa que comenzó con una mecánica tan sencilla como aportar un libro para retirar otro en el colegio del pueblo y que ha permitido crear una pequeña biblioteca que, en la actualidad, cuenta con alrededor de 300 volúmenes.

El Ayuntamiento de Faramontanos de Tábara también se ha implicado activamente en el proyecto cultural, lo que ha permitido incorporar libros nuevos a la biblioteca del centro educativo y fomentar la lectura.