Homenajes y espectáculos ponen el broche de oro a la 32ª edición de la Concentración Internacional de Motos del Lago de Sanabria

La entrega de premios y el sorteo de regalos de los patrocinadores puso el broche de oro a la 32.ª edición de la Concentración de Motos del Lago de Sanabria con el adjetivo de “internacional”. Al acto de despedida asistieron el presidente de la Diputación, Javier Faúndez y el senador José María Barrios, además del diputado sanabrés Ramiro Silva y los alcaldes de San Justo, Requejo y Cobreros, junto con el alcalde anfitrión en labores de organización, Miguel Ángel Martos.

Cerca de un millar de personas participaba de la marcha tras el desayuno tardío desde El Puente hasta el Naval de Ribadelago, donde se estiró las 600 raciones de arroz a la zamorana porque se superó la previsión de asistencia. Entre los participantes, uno de los más jóvenes de 9 años, era Marcos Suárez Candame, en su primera concentración motera en compañía de su padre, Javier Suárez, procedente de A Coruña. Kilómetro a kilómetro, Marcos llevaba la cuenta de los 373 kilómetros en ruta, y algo más porque su padre además de encarrilarle en este mundo de la moto le dio un recorrido por la provincia de Ourense, por Barco de Valdeorras. El entorno de la poza del pueblo viejo fue el lugar ideal para el arroz y refrescarse.

Araceli Saavedra

De vuelta al kilómetro “0” de la concentración, la mano inocente de Martina fue sacando número a número a todos los premiados, hasta llegar al regalo final, la moto, que se la llevó Mar “que nunca me toca nada”. Desde Canarias llegó una representación de Lobas Moteras que entregaron un regalo a la organización, al igual que el grupo de moteros de la ciudad portuguesa de Barcelos. La bandera más aplaudida, la de Viriato. Como aplauso generoso tributaron los espectadores que siguieron las acrobacias de los cuatro jinetes del aire de Freestyle, desafiando altura y viento.

Los participantes y organización de la 32ª Concentración Internacional de Motos Lago de Sanabria tributaron, horas antes en la larga noche del sábado, un sentido homenaje a la Rosa Ana Ríos Muriel, quien fuera bombero y Agente Medioambiental en el parque natural sanabrés. La ofrenda floral en el monumento de la rotonda del Mercado estuvo dedicada a todos los moteros fallecidos y especialmente a su memoria, entregada por un familiar de Rosa Ana ligado a esta concentración.

Sanabria despide la multitudinaria concentración de motos / Araceli Saavedra

Así comenzaban los actos estelares del sábado noche, punto álgido de la concentración, con la antorchada que llevó a un número incalculable de motos y participantes hasta la explanada de la playa de Los Arenales. El gran espectáculo nocturno de 3.000 antorchas fue foco de atención para el público que se congregó en El Puente para ver el paso de las antorchas. La carretera llena y la plaza llena para asistir al espectáculo “Stount show” de Paulo Martinho que no defraudó ni a sus incondicionales ni a la organización que llenaron el circuito de exhibición. El lleno fue total para la actuación de Top Lider, una vieja banda bien conocida del público sanabrés que arrasó con pop, rock y un despliegue de luz y sonido, con rachas de fuego.

Entre las notas negativas, señalar el robo de dos altavoces y el equipo de control de la organización. El gamberrismo que sufrió un vecino de Villarino que poco después de las 7 de la mañana se encontró la moto subida a un banco en la plaza del Mercado “no tiene sentido que en una concentración de motos toquen las motos” denunciaba el perjudicado. Y la fauna sigue siendo un peligro para el tráfico y especialmente de dos ruedas, como se pudo comprobar en la salida de Cubelo donde un jabalí fue atropellado. Y el fallo de las señales de telefonía e Internet fue generalizado por la masiva afluencia a la comarca.