Fermoselle pone en valor el legado de Juan del Enzina con un ciclo cultural que combina música, teatro e historia

Fermoselle ha inaugurado la tercera edición de las Jornadas Conmemorativas del V Centenario de Juan del Enzina con la conferencia “Música e instrumentos del Renacimiento”. El musicólogo e investigador, David García Freile, ha sido el encargado de abrir el ciclo cultural con una charla coloquio impartida en el salón de actos del Ayuntamiento de Fermoselle.

Los asistentes conocieron los instrumentos de la época en la que vivió Juan del Enzina y se acercaron al contexto musical que dio forma a una de las figuras más relevantes del Renacimiento en España.

Además, el experto en música antigua mostró algunos de los instrumentos que sonaban en la época de Juan del Enzina e invitó al público a acercarse al universo sonoro del Renacimiento.

Autoridades presentan el ciclo cultural dedicado a Juan del Enzina en el Ayuntamiento. / Francisco Marcos

El ciclo proseguirá el 18 de julio, a las 19.30 horas en el salón de actos del Ayuntamiento, con la conferencia “Juan del Enzina, entre la jarcha y la poesía actual”, que será impartida por Daniel Pérez.

Además, en el marco de la iniciativa cultural, para el 25 de julio se ha programado la representación teatral “Ambición y muerte de Acuña”. Bajo la dirección de Cándido de Castro, actores y actrices locales, pondrán en escena el espectáculo, a las 19.30 horas, en el Santuario de Nuestra Señora de la Virgen de la Bandera.

Las jornadas dedicadas al poeta, músico y dramaturgo fermosellano se han consolidado como uno de los acontecimientos culturales más importantes del año y como una “invitación” a descubrir su importante legado.

De hecho, el programa de eventos combina historia, música, investigación y teatro para que los participantes se acerquen al ilustre fermosellano, considerado uno de los grandes referentes del Renacimiento español.