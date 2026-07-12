Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Editorial Zamora: Empresas que hacen regiónIncendios en ZamoraObras en la N-631 de ZamoraEntrevista al nuevo director de la UNED en Zamora, José DelgadoCalendario Mundial 2026: Fechas y cruces
instagramlinkedin

Extinguido un incendio intencionado que ha movilizado medios aéreos y terrestres en Hermisende

Tras la extinción, un agente y una cuadrilla han permanecido asignados a la zona

Declarado un incendio forestal en la localidad zamorana de Lubián (Archivo)

Declarado un incendio forestal en la localidad zamorana de Lubián (Archivo) / Álvaro Ballesteros - Europa Pre / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. C.

A las 15.45 horas de la tarde de este domingo, 12 de julio, se daba aviso de un incendio en la localidad sanabresa de Hermisende, junto a la vía transfronteriza ZA-P-2669. En el operativo de extinción han participado dos agentes medioambientales, una autobomba, una cuadrilla terrestre, una helitransportada ELIF/BRIF y un hidroavión. Tras su extinción, han permanecido asignados uno de los agentes junto a una cuadrilla terrestre para asegurar la situación.

El incidente, con toda probabilidad intencionado, ha perjudicado a menos de una hectárea de pasto y se ha declarado extinguido a las 16.25 de la tarde del mismo 12 de julio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los trabajadores de Medio Ambiente en Zamora lloran la prematura muerte de su compañera Rosa Ana
  2. Circulación cortada por el granizo y un vehículo volcado colapsan el tráfico en la A-52
  3. La batalla de un alcalde de Sanabria contra el despilfarro de agua por parte de los vecinos: acude a la Guardia Civil
  4. Suspenden el puesto de jefe de estudios del instituto de Puebla de Sanabria: el Consejo Escolar, en pie de guerra
  5. Un incendio en La Carballeda moviliza a 16 medios, tres de ellos hidroaviones
  6. Este es el municipio pionero de Zamora en abrir comedores sociales
  7. Zamora entra en el negocio del CO₂: dos pueblos se lanzan a capturar fondos de empresas contaminantes plantando nuevos bosques
  8. Me siento engañado por el Estado': David García Montes se reincorpora como alcalde de Roales con un 83% de minusvalía y denunciará a Inspección de Trabajo

Extinguido un incendio intencionado que ha movilizado medios aéreos y terrestres en Hermisende

Extinguido un incendio intencionado que ha movilizado medios aéreos y terrestres en Hermisende

La salida de la carretera de una furgoneta en Fermoselle deja un herido

La salida de la carretera de una furgoneta en Fermoselle deja un herido

Fermoselle pone en valor el legado de Juan del Enzina con un ciclo cultural que combina música, teatro e historia

Fermoselle pone en valor el legado de Juan del Enzina con un ciclo cultural que combina música, teatro e historia

La cooperación transfronteriza con Portugal, pieza clave en la prevención y extinción de incendios en Zamora

La cooperación transfronteriza con Portugal, pieza clave en la prevención y extinción de incendios en Zamora

Lleno total en la noche más larga y emotiva de la concentración de motos en Sanabria

Lleno total en la noche más larga y emotiva de la concentración de motos en Sanabria

GALERÍA | Sanabria vive una noche mágica durante la concentración de motos

Otra ronda de obras en la N-631 obliga a su cierre parcial con desvíos del tráfico de ida y vuelta a Sanabria

Paqui Matellán, escritora que reside en Faramontanos de Tábara: "Hay historias en los pueblos que no deberían perderse"

Tracking Pixel Contents