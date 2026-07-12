Extinguido un incendio intencionado que ha movilizado medios aéreos y terrestres en Hermisende
Tras la extinción, un agente y una cuadrilla han permanecido asignados a la zona
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O. C.
A las 15.45 horas de la tarde de este domingo, 12 de julio, se daba aviso de un incendio en la localidad sanabresa de Hermisende, junto a la vía transfronteriza ZA-P-2669. En el operativo de extinción han participado dos agentes medioambientales, una autobomba, una cuadrilla terrestre, una helitransportada ELIF/BRIF y un hidroavión. Tras su extinción, han permanecido asignados uno de los agentes junto a una cuadrilla terrestre para asegurar la situación.
El incidente, con toda probabilidad intencionado, ha perjudicado a menos de una hectárea de pasto y se ha declarado extinguido a las 16.25 de la tarde del mismo 12 de julio.
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