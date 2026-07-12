La cooperación transfronteriza con Portugal, pieza clave en la prevención y extinción de incendios en Zamora

Mejorar la operatividad de dos bases de medios aéreos y terrestres del operativo de extinción de incendios en Zamora. Esta es una de las 35 actuaciones impulsadas por la Junta de Castilla y León desde el año 2024 para fortalecer el operativo Infocal, en el marco del proyecto europeo "Atempo", un programa de cooperación transfronteriza con Portugal que pretende reforzar la capacidad de respuesta en situaciones de emergencia mediante la mejora de infraestructuras, la incorporación de nuevas tecnologías, la formación de los profesionales y la coordinación entre administraciones.

Esta colaboración ha sido analizada en una jornada sobre el proyecto celebrada en la ciudad portuguesa de Oporto en la que ha participado, mediante videoconferencia, el director general de prevención y extinción de incendios forestales de la Junta, Ángel Sánchez.

Entre otras actuaciones, Sánchez destacó la mejora de la operatividad de varias bases de medios aéreos y terrestres, como las zamoranas de Vivinera y Pedralba de la Pradería, así como la abulense de Barco de Ávila y la leonesa de Cueto.

Además, resaltó la incorporación de sistemas de detección y monitorización satelital de incendios, el desarrollo de una plataforma tecnológica para el Centro para la Defensa contra el Fuego de León, la adquisición de nuevos equipos de comunicaciones para los profesionales del operativo y la instalación sistemas fotovoltaicos en distintas infraestructuras.

El proyecto también ha desarrollado un programa específico de formación y preparación del operativo. Entre las acciones llevadas a cabo figuran simulacros de incendios forestales en zonas transfronterizas, como los celebrados en El Maíllo y Vivinera; jornadas prácticas sobre la organización del Puesto de Mando Avanzado en grandes incendios forestales; cursos especializados para técnicos sobre análisis y planificación de incendios; prácticas de sectorización y dirección de grandes incendios; reuniones de análisis de campañas anteriores y jornadas sobre el proceso de mejora del operativo Infocal, además de actividades de divulgación dirigidas a profesionales y medios de comunicación.

Asimismo, el proyecto ha impulsado actividades de divulgación y sensibilización, la elaboración de material técnico y audiovisual para mejorar la formación y la difusión de las buenas prácticas en la prevención y extinción de incendios forestales.

El proyecto Atempo forma parte del Programa Interreg Poctep 2021-2027 y cuenta con una inversión global de 4,87 millones de euros, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER (75%) y la Junta de Castilla y León para mejorar la prevención y la gestión de los incendios forestales en el espacio transfronterizo.