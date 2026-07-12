La concentración del mítico coche Citröen 2CV en Aliste, sobre ruedas

Alrededor de 60 vehículos Citroën 2CV, conocidos popularmente como dos caballos, y otros modelos derivados han recorrido durante este fin de semana las carreteras de Aliste, en un encuentro que ha reunido a aficionados procedentes de distintos puntos de España y Portugal.

El Club 2CV de San Vitero ha organizado un año más la concentración que, durante tres días, ha permitido a los participantes descubrir diferentes rincones de la provincia y del país vecino. Hasta la provincia se han desplazado aficionados procedentes de A Coruña, Barcelona, Madrid, Pontevedra, Burgos, Teruel, Luanco, Vigo, Briviesca, La Unión, Elche, Alicante, Bétera, Moncada, Los Barrios, Tarifa, Valladolid, Narón, Albox, Almería o Salamanca, así como diferentes localidades de Zamora y de la comarca de Aliste. El encuentro también ha contado con presencia internacional, con aficionados desplazados desde Braga, Portugal.

El encuentro arrancó el pasado jueves con una cena informal de bienvenida en San Vitero y, al día siguiente, tuvo lugar la entrega de acreditaciones y un mercadillo artesanal y de repuestos para el emblemático coche, que se celebró en la Plaza Mayor. La jornada concluyó con una cena de hermandad y una discomovida.

Para el sábado, la organización programó una ruta con destino a Fornillos de Fermoselle, localidad en la que los participantes visitaron una quesería y conocieron el proceso de elaboración de mermeladas artesanales. Acto seguido, la expedición se trasladó a Miranda do Douro, donde tuvo lugar una comida que contribuyó a reforzar el carácter transfronterizo de una cita que une las comarcas españolas y portuguesas de La Raya.

La concentración ha concluido este domingo con una ruta hasta Carbajales de Alba para visitar el Museo del Traje Carbajalino, localidad desde la que se trasladaron hasta Trabazos, donde compartieron una comida de despedida.

Durante cuatro jornadas, los Citroën 2CV, con sus diferentes colores, carrocerías y personalizaciones, han ofrecido una imagen poco habitual en las carreteras de la comarca. La concentración ha permitido promocionar el paisaje, la gastronomía, la artesanía, el patrimonio y los establecimientos de Aliste, Alba, Sayago y la vecina región portuguesa de Tras-os-Montes.

Además de su interés automovilístico, la cita ha tenido un impacto positivo en alojamientos, restaurantes, comercios y establecimientos de los municipios visitados, lo que demuestra que este tipo de encuentros puede convertirse en una herramienta muy útil para dinamizar el medio rural y promocionar el territorio.