Aliste, Tábara y Alba: una tierra de excelencia empresarial

Aliste, Tábara y Alba siempre ha sido tierra de gentes trabajadoras y sacrificadas que llegado el momento dieron un paso al frente para progresar a nivel familiar a la vez que hacían mejorar la calidad de vida en sus pueblos con la prestación de sus servicios; hombres y mujeres que montaron sus negocios que nos hace sentir orgullosos de nuestra tierra.

Nandy Turiel Gallego, nacido en Alcañices, el nieto del siempre añorado "Tío Germanito" y de la "Tía Asunción", con orígenes en Valer, Flores y Fornillos es, sin lugar a dudas, uno de los empresarios más ilustres de la comarca. Licenciado en Químicas por la Universidad de Salamanca, tras culminar sus estudios optó por volver a su tierra, haciéndose cargo del negocio familiar que en 1972 habían abierto en la villa sus padres Jesús Turiel y Paulina Gallego. Gracias al tesón de Nandy y de su mujer Toñi, ya fallecida, Agrocentro Turiel se convirtió en un referente comercial en a ambos lados de la frontera, hasta ser conocido como la "Casa de los Portuguese". El 13 de febrero abría el Centro Comercial Turiel con una superficie de 600 metros cuadrados y 9 puestos de trabajo. Un lugar donde poder abastecerse para todo lo que necesite en casa y aparte también con su floristería, ferretería, vivero y venta de gallinas y pollos.

Centro Comercial Turiel, en Alcañices. / Ch. S.

Rabanales de Aliste es uno de los pueblos referentes a nivel gastronómico de la comarca, en parte, gracias a la iniciativa de Victoriano Matellán Tola y su esposa María del Prado Moral que allá por 1967 abrían el restaurante Casa Matellán al frente de cuya cocina están actualmente su nieta Miriam Moral Matellán y su nuera Catalina Losada. Un emblemático lugar que ha sido testigo de los banquetes de cientos de bodas, bautizos y comuniones. Hoy el "Matellán Hermanos" ha reformado su estética exterior, rústica con forrado de piedra, con la adaptación sin barreras arquitectónicas para el acceso de minusvalorados. En el restaurante grande, que acoge los grandes eventos, cuenta ya con ascensor con entrada y salida directa a la calle, además de baños adaptados para todos y cambiador de niños.

Restaurante Matellán Hermanos, en Rabanales. / Ch. S.

Trabazos de Aliste cuenta con Hostal Restaurante Los Castaños gracias a la iniciativa del matrimonio formado el 4 de diciembre de 1971 por Juan Senández Terrón (cocinero llegado de Suiza) y Ángel Poyo Blanco de San Martín del Pedroso, que ahora regenta su nieto y cocinero Marcos Senández Fernández junto a su mujer Eva Calvo Domínguez. Una cocina de alto standing con los mejores productos de la tierra como materia prima a orillas de la Nacional 122. Otro lugar ideal en Aliste para la celebración de bodas, bautizos, comuniones y grandes eventos.

Marcos Senández y su abuelo Juan Senández en el Restaurante Los Castaños, en Trabazos. / Ch. S.

En Tábara brilla con luz propia el Café Bar Scriptorium, justo frente la iglesia de Santa María, un proyecto de Fernando y de Sara que en 2003 decidieron emprender una aventura que, más de veinte años después, se ha convertido en uno de los principales puntos de encuentro de la villa. Un espacio diferente, estrechamente ligado a la identidad y patrimonio de Tábara. En 2020 llegaba uno de los pasos más importantes con la apertura de "Terraza la Zona", un espacio que permitió ampliar el servicio de comidas y cenas y seguir creciendo sin perder la esencia que siempre les ha caracterizado. El café Bar Scriptorium continua escribiendo su propia historia de esfuerzo, constancia y compromiso con el pueblo. Un lugar donde la historia, la cultura y la convivencia siguen teniendo su propio espacio.

Café Bar Scriptorium de Tábara. / Ch. S.

El Centro de Turismo Rural "El Roble" de Tábara cumple 20 años de vida tras su puesta en marcha por parte de Agustín de Dios Pernía allá por 2006 y lo celebrará por todo lo alto los sábados 4, 11 y 18 de julio con sus XX Jornadas Gastronómicas Temáticas con menús asiáticos, sudamericanos y árabes, donde los comensales podrán disfrutar de un menú cerrado por 28,50 euros que incluye pan, agua y media botella de vino Barandales por persona. Un hotel rural y el albergue privado situado en pleno Camino Sanabrés de la Ruta de la Plata con una cocina basada en productos de la tierra donde también se organizan bodas, comuniones, monterías y celebraciones a la medida garantizando un servicio exclusivo. En el hotel disponen de habitaciones dobles, individuales y triples, todas con baño privado. El albergue tiene capacidad para 14 peregrinos con cocina equipada, comedor, zona de lavandería y taquillas.

Centro de Turismo Rural "El Roble", de Tábara. / Ch. S.

La prestigiosa Residencia de la Tercera Edad "San Salvador" de Rabanales de Aliste combina a la perfección el arraigo con la atención profesional y un ambiente cercano y familiar donde los mayores están activos y comparten sus vidas con personas de su entorno. Un referente en la atención a personas mayores gracias a un modelo que prioriza el bienestar emocional y el arraigo, con 111 plazas, de las cuales 25 son concertadas. Se trata de un edificio con tres plantas con espacios comunes en todas ellas. Uno de los aspectos más valorados es la posibilidad de personalizar las habitaciones, alineándose con el modelo de atención centra en la persona que contribuye a la sensación de hogar.

Residencia de la Tercera Edad "San Salvador", en Rabanales. / Ch. S.

En Ferreras de Abajo, en plena Sierra de la Culebra, tenemos la Residencia de la Tercera Edad "San Juan Bautista", otro prestigioso centro residencial concebido para la atención diaria tanto de aquellas personas que se valen por si mismas para el desarrollo de la vida diaria como de aquellas que necesitan una atención continuada. Un edificio funcional con el máximo de iluminación natural y ventilación directa, integrado en su entorno de forma amónica , de proporciones bajas, facilitando así la compresión espacial y con materiales que favorecen la calidad ambiental. Con servicio de internado y centro de día , entre su servicios están los de cocina propia, gimnasio, salas de estar y televisión, medico y enfermera.

Residencia de la Tercera Edad "San Juan Bautista", en Ferreras de Abajo. / Ch. S.

En Puebla de Sanabria se ubica "Alquisanabria" una prestigiosa empresa de alquiler y venta de maquinaria para obras públicas con corazón y alma alistana, pues su fundador fue el alistano Florentino Casas del Río, natural de Sarracín de Aliste, estando ahora al frente su hijo. Cuentan con herramientas de todo tipo, grupos electrógenos, plataformas elevadoras y retro excavadoras, siendo un punto de referencia en se sector en la provincia de Zamora. En verano los pueblos celebran su fiestas patronales, las orquestas necesitan generadores para animar las verbenas populares nocturnas y Alquisanabria es una de las empresas que ofrece mayor garantía de confianza.

Florentino Casas, alistano fundador de Alquisanabria. / Ch. S.

Aliste, Tábara y Alba tiene a las fiestas patronales veraniegas como el principal punto de encuentro entre vecinos, foráneos y emigrantes con unas verbenas populares de merecido prestigio por las que pasan las mejores orquestas y grupos de España. Actualmente "Musical Compás" de Villamayor de la Armuña, en Salamanca, es la preferida por los alistanos, tabareses y albarinos y muestra de ellos son los contratos firmados para esta campaña. Liderada por Morín, saxofonista y cantante, su primera parada veraniega en tierras alistanas será en el Día de la Comarca en Valer y luego estará en otros pueblos como Alcañices, Rabanales, Vivinera, Tábara, Ricobayo, Olmillos de Castro, Carbajosa de Alba y Alcorcillo. En Aliste la representa Espectáculos José Manuel. Espectáculos José Manuel es ahora mismo el referente en Aliste, Tábara y Alba a la hora de buscar asesoramiento y contratar las mejores orquestas para unas buenas fiestas. Nacido el Tolilla y con orígenes en Valer es Manuel un representante que ha traído a la comarca las orquestas de la talla de La Misión, Cañón, La Formula, Musical Compás, Kubo, Nebraska, Radar, Jaguar o La Reina.

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Sirva como homenaje este reportaje a todos los alistanos, tabareses y albarinos que decidieron abrir sus negocios en sus pueblos o fuera de ellos engrandeciendo Aliste, Tábara y Alba.