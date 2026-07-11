Usuarios del AVE en Sanabria aplauden que dos líneas de autobús paren en la estación de Otero

La parada de dos líneas regulares de autobús de Sanabria en la estación del AVE de Otero permitirá dar respuesta a una "demanda histórica" de los usuarios, que durante años han reclamado una mejor coordinación entre los servicios de tren y autobús para evitar que la falta de transporte público limitara el acceso al tren de Alta Velocidad.

Tanto la Asociación de Usuarios AVE-Sanabria como la plataforma de Viajeros Jodidos Sanabria AV han aplaudido la medida, que han definido como un "hito", ya que mejorará de forma significativa la intermodalidad entre el transporte ferroviario y el transporte por carretera, además de facilitar el acceso a la Alta Velocidad a los vecinos de la comarca.

Desde este lunes 13 de julio, las líneas regulares Ribadelago–Zamora y Puebla de Sanabria–Benavente realizarán parada en la estación, permitiendo la correspondencia entre los servicios ferroviarios y el transporte por carretera y ofreciendo a los viajeros una alternativa más cómoda, eficiente y económica para sus desplazamientos. Además, recuerdan que la comunidad de trabajadores de Zamora en Sanabria dispondrán de un autobús para retornar a sus domicilios con salida a las 15.00 horas de Puebla de Sanabria y parada en Sanabria Velocidad, y Zamora.

Ambos colectivos subrayan que la medida supone también un importante avance para el desarrollo de la comarca, ya que una mayor accesibilidad a la estación facilitará los desplazamientos por motivos laborales, educativos, sanitarios y turísticos, contribuirá a reducir el aislamiento territorial y reforzará la cohesión de un territorio especialmente afectado por la despoblación.

Del mismo modo, destacan que este logro es el resultado del trabajo desarrollado durante los últimos años por la Asociación de Usuarios AVE Sanabria, Viajeros Jodidos Sanabria AV y Zamora Decide, con el apoyo de la Asociación de Usuarios AVE Castilla y León, Soria Ya y la Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León.

A través del diálogo institucional, la presentación de propuestas y la defensa pública de esta iniciativa, estas organizaciones han defendido que la Alta Velocidad solo puede cumplir plenamente su función cuando resulta accesible para todos los ciudadanos del territorio al que presta servicio.

No obstante, consideran que la incorporación de esta parada debe ser el comienzo de un proceso de mejora continua. En este sentido, reclaman seguir avanzando en la coordinación de los horarios entre trenes y autobuses para optimizar las conexiones y consolidar la estación Sanabria AV como un verdadero nodo intermodal al servicio de las comarcas del noroeste de Zamora y del área de Bragança.

«Este avance demuestra que la colaboración entre la sociedad civil y las administraciones da resultados. Ahora el objetivo debe ser seguir mejorando las conexiones para que ningún vecino de la comarca quede al margen de un servicio público tan estratégico como la Alta Velocidad», señalan las organizaciones promotoras.

Además, recalcan que la incorporación de esta parada supone un paso decisivo hacia un modelo de movilidad más integrado, sostenible y accesible, ya que "una estación de Alta Velocidad solo cumple plenamente su función cuando los ciudadanos pueden llegar a ella y regresar a sus pueblos mediante un transporte público coordinado, eficaz y económico".

Finalmente, las organizaciones lamentan que la línea Calabor–Zamora no acceda a la estación, pese a las reiteradas solicitudes realizadas y al elevado número de localidades que seguirán sin disponer de una conexión directa con la Alta Velocidad.