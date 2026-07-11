Sanabria abre los brazos a sus nuevos vecinos: los cuadros de El Prado

Las reproducciones de primera pinacoteca del país, el Museo del Prado, instaladas por los pueblos de Sanabria y la Sierra de la Culebra han sido bien acogidas en los pueblos directamente agraciados. Las obras están colocadas en los lugares más visibles, en los Ayuntamientos de Puebla, Galende, Trefacio, Asturianos, etc. en los edificios representativos de los pueblos como el Museo de la Memoria de Ribadelago o el pabellón deportivo de El Puente; en las oficinas de turismo, como Villardeciervos; al lado de edificios emblemáticos como la iglesia de Santo Tomás de Otero de Sanabria o el convento de Castañeda, e incluso la antigua casa parroquial de Hermisende.

Los “lienzos” a tamaño real se han convertido en un reclamo para vecinos, turistas y visitantes. “Debería haber un plano para hacer el recorrido” reconoce alguno de los espectadores. “Nunca he ido al Museo del Prado” reconoce otra de las vecinas de uno de los cuadros privilegiados, La Rendición de Breda o Las Lanzas. Las obras de arte en las calles también sirven “para aprender algo más” ante la obra de El Greco.

De la sorpresa inicial “vinieron unos chicos a decirme que venían a montar un cuadro y pensé que era el de la luz” a la admiración por la calidad de la reproducción y por el gran tamaño de las obras. No estaría mal en el salón de pleno de Mombuey. Algunos vecinos hubieran preferido en lugar de un bodegón, un emperador. Y en Vigo de Sanabria “que fuimos los más afectados no han puesto ninguno”.

Una preocupación de todos anfitriones de las obras es si las reproducciones aguantarán el calor y el agua, porque sí se les preocupa el bienestar de este nuevo vecino, de este “regalo” de verano que ha llegado por un conducto de Protocolo de El Prado y la Diputación provincial.