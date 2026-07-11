La plataforma en defensa de la sanidad de Sayago advierte: "La falta de médicos se agudizará en los meses de verano"

La plataforma en defensa de la sanidad ha advertido en la 222 concentración celebrada este sábado que el problema de la falta de médicos "se agudizará" durante los meses de verano por las vacaciones de los médicos y el aumento de la población en los pueblos de la comarca de Sayago.

"Sin lugar a dudas se presentan semanas convulsas y llenas de incertidumbre", alerta el colectivo, por lo que solicita a los vecinos "responsabilidad y empatía" con médicos y enfermeros, que tendrán que asumir una "carga de trabajo extraordinaria". En este punto, recuerda que las críticas se deben dirigir a la Gerencia de Atención Primaria que, como remarca, es la "responsable de la situación".

Por otra parte, la plataforma ha vuelto a recordar que la sanidad pública es un elemento de cohesión social, al margen de la "mejor medida" para atajar desigualdades y mejorar la calidad de vida del conjunto de la sociedad.

Por los motivos expuestos, la plataforma en defensa de la sanidad pública en Sayago ha reclamado "medidas sencillas, pero muy importantes para los pueblos de Sayago", tales como que los médicos vuelvan a tener consulta periódica en todos los pueblos, que las consultas se pasen en días y horas que conozcan todos los vecinos o que se elimine la cita previa.

Por último, el colectivo ha recordado que la sanidad pública es un derecho de todos los españoles, recogido en la Constitución de 1978 y que la despoblación del medio rural se combate manteniendo los servicios públicos.