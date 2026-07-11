Este es el municipio pionero de Zamora en abrir comedores sociales

El Ayuntamiento de Riofrío de Aliste (Abejera de Tábara, Cabañas y Sarracín) ha logrado ser uno de los municipios más importantes a nivel histórico, cultural, social, humano y económico de la provincia de Zamora.

La Corporación Municipal está compuesta por Germán Matellán (alcalde) natural de Sarracín, Francisco Javier Lorenzo (Sarracín), Casimiro Rodríguez (Riofrío), José Miguel Blanco (Riofrío) y Pablo Reguero (Cabañas) como Equipo de Gobierno del PP; y Juan Caballero (Sarracín) del PSOE. Su secretario es Juan Andrés Barrio y el agente de desarrollo Francisco Martín.

Una Corporación Municipal que trabaja en la adecuación y mejora de las infraestructuras básicas y los servicios públicos en aras a ofrecer una calidad de vida digna, acorde con los tiempos y las necesidades, a sus pueblos y vecinos. Prueba de ello es el servicio de comedor social de la tercera edad que desde 2004 presta una magnífica labor.

Riofrío de Aliste será el primer municipio alistano en lograr erradicar el minifundismo que durante siglos ha lacrado el desarrollo y la viabilidad de la agricultura y ganadería, consiguiendo la concentración parcelaria en fincas de reemplazo en todo el término asentado en los entornos de la Sierra de la Culebra y el río Frío. Un logro que se está consiguiendo gracias a la unidad vecinal, pero en particular al trabajo de quienes han sido alcaldes, concejales y empleados municipales.

En un municipio serreño y de ribera con una superficie geográfica de 111,70 kilómetros cuadrados dentro de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica de España y Portugal, ya se han logrado concentrar 6.475 hectáreas en manos de 1.396 propietarios en tres de sus cuatro pueblos, Riofrío, Sarracín y Abejera, reagrupando 57.208 minifundios y sólo 4.978 fincas de reemplazo. Para cerrar el círculo se trabaja en la concentración de Cabañas, donde se unirán 1.119 hectáreas de 353 propietarios que aportan 5.701 minifundios.

El Pleno ya ha aprobado varios proyectos de presente y futuro para ejecutar a corto y medio plazo. En Riofrío se mejorarán las redes de abastecimiento de agua en los caminos Fontanica y Abejera, se reformará la pista deportiva y el centro social y se mejorará el riego del espacio verde urbano de “La Era”. En Abejera se reformará el cementerio con enfoscado exterior, se insonorizará el salón de baile y se habilitará el Museo de los Cencerrones. En Sarracín las actuaciones se centrarán en mejorar el comedor social y la plaza de la Iglesia. En Cabañas se adecentará el salón social. Se prevén así mismo proyectos saludables en Riofrío, Sarracín y Abejera.

Germán Matellán, alcalde de Riofrío, destaca como el principal valor del municipio a sus buenas y acogedoras gentes: “Hemos sido siempre unos pueblos unidos acogedores, con unos vecinos ejemplares y emprendedores. Trabajamos para conseguir entre todos que nuestros pueblos progresen. Tenemos cuatro pueblos ejemplares donde todo aquel que lo desee será bienvenido”.

Como el auténtico paraíso de la diversidad que es, el municipio tiene habilitadas tres rutas de senderismo circulares que en su conjunto ofrecen un recorrido de 59 kilómetros para recorrer en unos tiempos de 6 horas y 15 minutos, señalizadas y homologadas por Imba España y con todos los flyer en castellano, portugués e inglés. Son la Ruta de los Pastores y las Pariciones (dificultad fácil, con 17,8 kilómetros), la Ruta del Lobo y el Madroño (moderada, con 19 kilómetros) y la Ruta del Descenso del Becerril (Río Frío) con 28 kilómetros de recorrido.