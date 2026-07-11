Extinguidos tres incendios forestales este sábado en Zamora

Durante la tarde de este sábado 11 de julio han sido extinguidos tres incendios forestales en la provincia.

El más grande de los tres ha sido el que se prendió el pasado 10 de julio en la localidad sayaguesa de Tardobispo, en el municipio de El Perdigón, que pudo haberse causado de forma accidental por motores o maquinaria. Ha quemado un total de 5,17 hectáreas, de las cuales 4,17 han sido de suelo agrícola y la restante, matorral. También en la comarca de Sayago se produjo ayer otro fuego en la localidad de Abelón, dentro del municipio de Moral de Sayago. La causa probable del siniestro es natural, pudiendo haber sido un rayo que cayó sobre la superficie.

Otro incendio ha sido extinguido en la localidad de Ricobayo de Alba, en el municipio de Muelas del Pan, también a causa de los rayos. Tras su extinción, ha permanecido asignada una cuadrilla terrestre para garantizar la máxima seguridad en la zona.