Abejera y Sarracín se subieron al tren del progreso en 1952: esto es lo que pasó

El 24 de septiembre de 1952 es una fecha que marcó un antes y un después en Riofrío de Aliste (Cabañas, Sarracín y Abejera de Tábara). ¿El motivo? La puesta en marcha de la línea del ferrocarril Zamora-La Coruña que acercaba las comunicaciones ferroviarias con las estaciones de Abejera (punto kilométrico 50,9) y Sarracín (61,3), siendo los billetes más utilizados los de tercera clase que costaban 10 y 12,70 pesetas.

Un tramo de 107 kilómetros y 845 metros entre Zamora capital y Puebla de Sanabria que fue pionero en España en la instalación de un cable de teléfono subterráneo para usos ferroviarios, asegurando la comunicación telefónica en toda la línea, con una ventaja significativa sobre el tendido aéreo que tanto sufría con los temporales de agua y viento.

Hablar de Riofrío es hablar de pizarras de calidad que han viajado por medio mundo para cubrir tejados como el de la Catedral de Colonia en Alemania. La apertura de la cantera tenía lugar en 1968 por “Prasa” (Pizarras de Riofrío de Aliste Sociedad Anónima), y ahora está gestionada por el grupo Cupa Group de Orense.

Riofrío (203 habitantes) perteneció al Marquesado de Tábara a pesar de su ubicación geográfica al otro lado de la Sierra de la Culebra y a ser un pueblo de raíces y costumbres alistanas. El "desaguisado histórico" se corregía el 2 de julio de 1916 mediante un Real Decreto de Alfonso XIII donde se aprobaba la reforma propuesta por la Real Sociedad Geográfica que cambiaba la denominación de 573 pueblos de España, pasando a llamarse Riofrío de Aliste. El pueblo contó con Casa Cuartel de la Guardia Civil durante 18 años: desde 1968 hasta 1986.

La actual iglesia de San Pedro Apóstol fue abierta al culto el 4 de abril de 1978, ya que la antigua fue arrasada por un incendio en la noche del 15 de agosto de 1969. La fiesta patronal históricamente coincidía con el 29 de junio, pero las faenas de la cosecha veraniega llevaron a trasladarla a octubre y a dedicarla a la “Virgen del Carmen”. Pero la climatología adversa trasladó de nuevo la fecha al cuarto fin de semana de agosto.

Abejera (110 habitantes) lleva unida su historia a la creación el 9 de septiembre de 1541 del Marquesado de Tábara por parte del rey Carlos I a favor de Bernardino Pimentel. La fundadora del pueblo fue la noble alistana Ynés Enríquez de Guzmán (hija del primer Conde de Alba de Aliste Enrique Enríquez de Mendoza) que, nacida en 1450 y fallecida en 1527, se casó con el noble tabarés. Los primeros pobladores fueron una quincena llegados de la zona alistana situada entre Villarino de Manzanas y Santa Cruz de los Cuérragos huyendo de los ataques y saqueos que sufrían de los vecinos portugueses de Guadramil.

El pueblo habría nacido como poco a principios del siglo XVI, ya que en un pleito del Marqués de Alcañices de 1510 ya aparece como testigo un hombre llamado Fernando Ramos que aseguraba haber llegado ese año a Abejera, donde contrajo matrimonio con una de sus vecinas.

La compra en 1920 a la familia Silva Román de “El Casal”, un paraíso en pleno corazón de la Sierra de la Culebra, fue uno de los hitos históricos para Abejera, aunque la firma oficial de la escritura de compraventa no se llevó a cabo hasta el 10 de diciembre de 1925, una vez que los 62 compradores habían hecho el pago de las 77.500 pesetas acordadas, recibiendo a cambio una finca de 3.239 fanegas, 4 celemines y 2 cuartillos, equivalente a 1.239 hectáreas. El aprovechamiento había comenzado el 1 de enero de 1921 ya comprometidos a abonar 1.250 pesetas cada uno en cinco años, para lo cual muchos de sus hombres tuvieron que emigrar varios años a Cuba.

El Casal con burros de Abejera / Chany Sebastián

Sarracín de Aliste (218 habitantes) tiene entre sus emblemas del patrimonio material la iglesia de San Miguel Arcángel construida entre 1961 y 1963 por el excura Laureano de Fonfría. Tras ser cerrada al culto el 7 de abril de 2019 por amenaza de ruina, el templo fue reabierto el 11 de junio de 2022 tras afrontarse una restauración integral que tuvo un coste de 186.000 euros cofinanciados por la Diputación de Zamora y el Obispado con ayuda del pueblo y del Ayuntamiento de Riofrío.

La Estación de Renfe, que se comenzaba a construir en 1928 bajo la supervisión del ingeniero Antonio Salazar, 24 años antes de echar a andar el tren en 1952, es por su diseño y belleza su joya arquitectónica más emblemática. Se trata de una estación de inspiración francesa, construida en tres cuerpos, de la que destacan los extremos a modo de torreones, utilizándose piedra vista de la Sierra de la Culebra para las paredes y lonja (pizarra) para unas muy pronunciadas cubiertas.

Estación de Sarracín / Chany Sebastián

Cabañas de Aliste (58 habitantes) es un pueblo típico serreño delatando su denominación los primeros núcleos poblacionales en la Sierra de la Culebra desde la Edad del Hierro, habiendo sido catalogados dentro de su término hasta ocho yacimientos arqueológicos: Boca de la Furia, El Calvario, El Castillo, La Cueva, La Predica, La Predica II, La Pedrizona y Veneiros del Picón.

Su término abarca una superficie geográfica de 1.608 hectáreas repartidas en 5.035 minifundios de 353 propietarios diferentes. Allí nace el río Espinoso que, tras cruzar por los términos de Campogrande y Bercianos, se une al río Frío en Valer.

A nivel eclesiástico, históricamente es en un municipio con una singularidad única, ya que de sus cuatro parroquias hay dos, las de Riofrío (San Pedro Apóstol) y Abejera (Virgen de la Natividad) pertenecen a la Diócesis de Astorga, mientras que las otras dos, Sarracín (San Miguel Arcángel) y Cabañas (Virgen de la Asunción), tras pertenecer antaño al Arzobispado de Compostela, desde 1888 pertenecen a la Diócesis de Zamora.