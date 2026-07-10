¿Qué roca se ha convertido en el motor social y económico de Aliste?

La comarca de Aliste ha sabido mantener una identidad propia marcada por el paisaje, la tradición y, en las últimas décadas, por una actividad que se ha consolidado como su motor económico principal: la pizarra. La presencia de Cupa Group, líder mundial en producción y venta de este material instalado en cubiertas y fachadas, ha contribuido a desarrollar un modelo productivo vinculado al territorio, con explotaciones en Riofrío y Abejera.

Desde estas canteras, la actividad extractiva forma parte de una cadena de valor que conecta la producción con la transformación y la exportación. Una parte muy relevante del producto elaborado en la zona tiene como destino mercados internacionales, especialmente Francia, lo que sitúa a la pizarra zamorana dentro de un flujo comercial consolidado a nivel europeo.

Empleo y responsabilidad social

La actividad de Cupa Group sostiene más de 120 puestos de trabajo en las canteras y las plantas de transformación de la comarca. La generación de empleo estable es fundamental para un entorno rural como el de Aliste, donde la continuidad de la actividad económica está estrechamente ligada al asentamiento de la población.

A ello se suma el impacto indirecto que genera la compañía a través de empresas de transporte, mantenimiento, servicios industriales y otros proveedores que desarrollan su actividad en torno al sector. Esta realidad se reproduce en otras comarcas del noroeste donde Cupa mantiene una importante actividad productiva, como El Bierzo y la Cabrera, en León, y Valdeorras y el Courel, en Galicia, donde emplea a más de dos mil personas.

A nivel social, la relación de la empresa con la comunidad se canaliza a través de la Fundación Cupa, que desarrolla distintas acciones en colaboración con los municipios de la comarca. En Riofrío, por ejemplo, ha colaborado en proyectos culturales donando pizarra para la creación de esculturas dedicadas a los tradicionales carochos y ha contribuido económicamente a la adquisición de otros materiales necesarios para estas intervenciones, que embellecen el espacio público y preservan la memoria colectiva de los pueblos.

Además, ha impulsado talleres ambientales infantiles orientados a la protección de la biodiversidad, así como iniciativas de apoyo a la vida cultural local. En la semana cultural y las fiestas patronales de Abejera, la colaboración se realiza a través de la asociación El Castro, que, con este respaldo, ha producido documentales que recuperan y difunden antiguos oficios de la zona y fiestas tradicionales como la mascarada de "Los Cencerrones".

Innovación y economía circular

Cupa Group integra la innovación y la sostenibilidad como ejes estratégicos de su actividad. En Zamora estos ejes se materializan en la planta de transformación de Pizarras El Jardín, ubicada en el entorno de su cantera en Riofrío. En este centro productivo, la empresa recupera los residuos generados en la extracción, reincorporándolos al proceso productivo mediante su transformación en nuevos materiales.

Es el caso de la pizarra Fuji, destinada para usos paisajísticos y comercializada por su área de negocio Cupa Stone, líder en la distribución de piedra natural en Europa. El desarrollo de este producto constituye un ejemplo de economía circular, al convertir materiales que anteriormente se descartaban en un nuevo recurso con valor comercial y cuya producción reduce, al mismo tiempo, el impacto ambiental.

La presencia de Cupa contribuye a que Aliste afronte los retos propios de las zonas rurales, donde una actividad económica consolidada y la generación de empleo estable son factores clave para su desarrollo. Su implantación adquiere una relevancia singular por su posición de liderazgo en el mercado y su capacidad para impulsar la economía local.

Los activos de Cupa Group en la comarca se insertan en una estructura global que cuenta con 30 canteras, 40 plantas de transformación y 70 centros de distribución, además de una plantilla de más 2.800 empleados en nueve países y un volumen de negocio que alcanza los 450 millones de euros. Una dimensión empresarial que, lejos de diluirse a escala internacional, encuentra en territorios como Aliste uno de los puntos de apoyo más sólidos de su actividad.