Música como antesala al eclipse solar: 16 pueblos zamoranos disfrutarán del ciclo de conciertos "Sub Astra"
La iniciativa impulsada por la Diputación de Zamora apuesta por promocionar el extraordinario potencial del cielo zamorano ante el fenómeno astronómico del próximo 12 de agosto apostando por artistas y formaciones locales como The Last Train, El Portal del Carmen o Luis Santana
Promocionar el eclipse solar del próximo 12 de agosto y el extraordinario potencial de los cielos zamoranos en una apuesta conjunta de impulso del talento artístico local en enclaves singulares del medio rural. Con este objetivo el área de Cultura de la Diputación de Zamora impulsa el ciclo de conciertos "Sub Astra. Músicos Zamoranos bajo el cielo de la provincia", una iniciativa que recorrerá la provincia uniendo música, patrimonio y astronomía como antesala del gran eclipse solar.
En total, el programa incluye 17 concierteos en 16 municipios entre el 11 y el 31 de julio con la presencia de participación de artistas y formaciones zamoranas de estilos muy diversos, desde el flamenco al jazz, la música clásica, la música coral, el folk o las propuestas de autor.
Las actuaciones tendrán lugar en Manzanal del Barco (11 de julio), Villalazán (12 de julio), Villardiegua de la Ribera (16 de julio), La Hiniesta (17 de julio), Sanzoles (18 de julio), Fuentesaúco (19 de julio), Arrabalde (24 de julio), Pozuelo de Tábara (24 de julio), Moraleja del Vino (25 de julio), Sejas de Aliste (25 de julio), San Martín Castañeda (25 de julio), Asturianos (26 de julio), Villalonso (26 de julio), Muelas del Pan (26 de julio), Belver de los Montes (30 de julio) y Alcañices (31 de julio).
El cartel reúne a The Last Train, Flamenkeando, Penumbra Solar -con distintas propuestas artísticas-, Duero Wind Trío, Vicente Urones, El Portal del Carmen y Luis Santana, acompañado por el Coro Amigos de la Ópera de Zamora, configurando una programación que pone de manifiesto la calidad y diversidad de la escena musical zamorana.
Talleres formativos: seguridad frente al eclipse
Una iniciativa complementaria a los talleres formativos que el Patronato Provincial de Turismo ya está impartiendo en el medio rural zamorano con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre la importancia del eclipse y enseñar las medidas necesarias para disfrutar de este acontecimiento con total seguridad.
Las sesiones se han celebrado ya en Camarzana de Tera (2 de julio), Fermoselle (3 de julio), Villalpando (4 de julio), Alcañices (7 de julio) y Puebla de Sanabria (9 de julio), y continuarán este viernes en Fuentesaúco, para finalizar en Bermillo de Sayago (13 de julio). Todas ellas será impartidas por especialistas en divulgación astronómica.
La programación continuará durante el mes de agosto con nuevas actividades culturales, divulgativas y de ocio dirigidas tanto a los zamoranos como a los miles de visitantes que se espera reciba la provincia con motivo de este acontecimiento histórico.
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