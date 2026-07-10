La magia de la Fundación Abracadabra llena de ilusión las residencias y pueblos de Aliste

El proyecto “Abracadabra: la magia vuelve a nuestros pueblos”, reconocido con el Segundo Premio de Voluntariado Universitario de la Fundación Mutua Madrileña, recorrió en los primeros días de julio las localidades de Alcañices, San Vitero, Rabanales, Flechas, Villardeciervos y Trabazos, reuniendo a cerca de 300 personas entre mayores, vecinos y participantes.

La Universidad CEU San Pablo, a través de CEU Social y en colaboración con la Fundación Abracadabra, llevó a cabo el proyecto “Abracadabra: la magia vuelve a nuestros pueblos”, una iniciativa de voluntariado universitario que acercó espectáculos de magia, compañía y momentos de encuentro a residencias de mayores y localidades de la comarca de Aliste.

El proyecto, impulsado por María Gloria Aznar Fernández-Montesinos, profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo, fue reconocido con el Segundo Premio de Voluntariado Universitario de la Fundación Mutua Madrileña, un galardón que distingue iniciativas promovidas desde el ámbito universitario con un claro impacto social.

Durante tres días, los estudiantes del CEU San Pablo Emma Villaseca González, Diego Logt Serradilla, María José Anaya Gutiérrez, María Villar Alonso y Pablo Maldonado, acompañados por la profesora Susana González Pérez y por Fernando Espí, mago de la Fundación Abracadabra, recorrieron las localidades de Alcañices, San Vitero, Rabanales, Flechas, Villardeciervos y Trabazos.

La ruta permitió llevar la magia tanto a residencias de mayores como a espacios abiertos a los vecinos, combinando actuaciones preparadas por los estudiantes con la experiencia del mago profesional de la Fundación Abracadabra.

Voluntarios posan con uno de los residentes que ha disfrutado de la actividad. / Ch. S.

La iniciativa llegó a las residencias de mayores de Alcañices, Rabanales, Villardeciervos y Trabazos, y también a las localidades de San Vitero y Flechas, donde se organizaron actividades abiertas a la población. En San Vitero, el encuentro tuvo lugar en un auditorio, mientras que en Flechas la magia salió a la plaza del pueblo, en una actuación especialmente cercana y participativa, marcada además por la presencia de numerosos vecinos y visitantes, muchos de ellos procedentes de Sevilla.

En total, cerca de 300 personas participaron en las distintas actividades programadas. La respuesta del público fue especialmente cálida: los mayores, el personal de las residencias y los vecinos se implicaron en los juegos, rieron, aplaudieron y compartieron con los voluntarios momentos de conversación antes y después de las actuaciones. Más allá del espectáculo, el proyecto generó espacios de cercanía y acompañamiento en entornos donde este tipo de iniciativas tienen un valor especialmente significativo.

Uno de los momentos más emotivos de la ruta tuvo lugar en la residencia de Rabanales, donde Juan, uno de los mayores residentes, había preparado su propio truco de magia para sorprender a los estudiantes y al equipo de la Fundación Abracadabra. Su gesto resumió el espíritu del proyecto: no solo llevar magia a los pueblos, sino crear un intercambio real entre generaciones, en el que los mayores también fueron protagonistas.

Los estudiantes habían recibido previamente formación por parte de la Fundación Abracadabra a través de varios talleres, en los que aprendieron trucos sencillos y recursos para actuar ante personas mayores. Cada uno de ellos preparó un truco de magia para compartir durante la ruta, lo que permitió que las actuaciones no fueran únicamente una exhibición profesional, sino también una experiencia de voluntariado activa y personal.

Usuarios de una residencia participan en la iniciativa solidaria. / Ch. S.

“No tengo pueblo y nunca había estado en Zamora, así que llegué sin saber muy bien qué iba a encontrarme. Me voy conmovido por las personas que hemos conocido: los mayores de las residencias, el personal que los cuida con tanta entrega y los vecinos de los pueblos, que nos han recibido con una cercanía enorme. No estamos acostumbrados a hacer espectáculos de magia, y ha sido un regalo poder compartirlo con una audiencia tan humana, tan agradecida y tan dispuesta a ilusionarse. Ver cómo sonreían, cómo participaban y cómo se alegraban con nosotros ha sido precioso”, explicó uno de los estudiantes participantes.

La presencia de Fernando Espí, mago de la Fundación Abracadabra, fue clave para acompañar a los estudiantes durante las actuaciones y facilitar que cada encuentro se desarrollara de forma cercana, dinámica y adaptada al público. La combinación entre la experiencia profesional de la Fundación y la implicación de los universitarios permitió construir un formato sencillo, humano y participativo.

Con esta iniciativa, CEU Social y la Fundación Abracadabra han llevado la magia a la comarca de Aliste no solo como entretenimiento, sino como una forma de compañía, escucha y reconocimiento hacia las personas mayores y hacia los pueblos. El proyecto ha puesto de manifiesto que pequeños gestos, como compartir un truco, una conversación o una tarde distinta, pueden tener un impacto profundo en quienes los reciben y también en quienes los ofrecen.

“Abracadabra: la magia vuelve a nuestros pueblos” deja así un balance muy positivo tras su paso por Aliste: seis localidades visitadas, cerca de 300 personas participantes y una experiencia de voluntariado universitario que ha unido formación, servicio y encuentro intergeneracional en torno a algo tan sencillo y poderoso como la magia.