El Lago de Sanabria, listo para el verano: más rampas en las playas y 280 kilómetros de caminos despejados

Los principales enclaves turísticos del Parque Natural Lago de Sanabria, Sierras Segundera y de Porto ya están listos para su disfrute. La intensa labor desempeñada por la cuadrilla de mantenimiento del espacio natural durante los meses previos al inicio del verano ha permitido revisar todas aquellas infraestructuras situadas en las zonas de mayor afluencia de público de un espacio protegido que recibe de media unos 700.000 visitantes anuales.

Los trabajos realizados por los trabajadores de la Consejería de Medio Ambiente y Energía de la Junta de Castilla y León incluyen la limpieza y el acondicionamiento de las playas, la puesta a punto de los aseos públicos, el desbroce de sendas de montaña, caminos tradicionales y áreas recreativas, la reposición de señalización, el mantenimiento de refugios de montaña y la renovación de diverso mobiliario, como bancos y otros elementos de uso público.

La extensa red de caminos de este área protegida -que cuenta con más de 280 kilómetros de sendas y caminos tradicionales y un inventario superior a las 600 señales- también fue objeto de revisión, conservación y reposición de la señalización para facilitar el disfrute del entorno en condiciones de seguridad.

La cuadrilla, integrada por cuatro profesionales residentes en la comarca de Sanabria y coordinada por la dirección del Parque Natural y los Agentes Medioambientales, desarrolló su actividad en un territorio de gran extensión y complejidad, con actuaciones que abarcaron desde la ribera del lago hasta las cumbres de Peña Trevinca, por encima de los 2.000 metros de altitud.

Rampas de madera en las playas y miradores despejados

Una de las actuaciones más visibles e intensas se ha centrado precisamente en las zonas de baño en el entorno del Lago, cuyos trabajos comenzaron incluso antes de la Semana Santa con la retirada de restos vegetales y residuos arrastrados por las crecidas invernales.

Una vez limpiada la zona, se acometieron la limpieza de los aseos públicos, el acondicionamiento de las áreas recreativas, el desbroce de la vegetación y la instalación de rampas de madera que facilitan el acceso a las playas a las personas con movilidad reducida.

Asimismo, se ha intervenido en los principales miradores del parque mediante labores de poda y desbroce para mejorar la visibilidad paisajística y renovación del mobiliario como el del mirador de Neveira, en San Martín de Castañeda, uno de los enclaves más representativos del espacio natural.

Mejoras en el molino de Llamaredonda y los "Moiños de Porto"

Las actuaciones se han extendido a la red de más de veinte refugios y chozos distribuidos por el parque que sirven de cobijo a montañeros, ganaderos y otros usuarios. Dentro de las labores de reparación y mantenimiento que se realizan de forma periódica, la cuadrilla ha actuado, entre otros, en los refugios de Valdelalastra y Valdesirgas, en la localidad Porto.

Los trabajos se completaron con actuaciones de conservación del patrimonio etnográfico del parque, mediante el mantenimiento de molinos, hornos, colmenares, pasarelas y otros elementos tradicionales que forman parte de la identidad cultural del territorio. Entre las intervenciones realizadas destacaron la conservación de la cubierta vegetal del molino de Llamaredonda, en San Miguel de Lomba, y la limpieza de los "Moiños de Porto".

Estas actuaciones complementaron las inversiones y labores de mantenimiento que la Junta de Castilla y León desarrolló de forma continuada durante el resto del año en el conjunto de infraestructuras de uso público del Parque Natural Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto, con el objetivo de compatibilizar la conservación de este espacio protegido con un uso público ordenado, accesible y de calidad.

Con una media cercana a los 700.000 visitantes anuales durante los últimos cinco años, el Parque Natural Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto se consolidó como uno de los espacios naturales más visitados de Castilla y León y un referente del turismo de naturaleza en la Comunidad.