Un incendio en Villadepera moviliza medios terrestres y aéreos

A las 20.25 horas de este viernes se daba aviso de un incendio forestal en el término municipal de Villadepera. El incendio se ha producido en las inmediaciones del río Duero, al lado del Arroyo del Cubo y cerca del mirador del Puente Requejo,

Para sofocar el fuego se han convocado medios aéreos y terrestres: un hidroavión, cuadrillas terrestres, una autobomba, una cuadrilla helitransportada ELIF/BRIF y cuatro agentes medioambientales, que se han desplazado hasta el lugar del suceso para gestionar la situación en la zona.

Por el momento no se conoce el perímetro afectado.

Este incendio se suma a otros dos focos en cuya extinción se ha trabajado durante la tarde de hoy en toda la provincia: uno en Tardobispo, que ha sido controlado, y otro en Villalpando, extinguido con rapidez gracias a la acción de los vecinos.