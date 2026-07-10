El incendio de un vehículo en la A-11 quema parte de la cuneta
El turismo quedó completamente calcinado, aunque no hubo heridos
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O. C.
A las 13.57 horas de este 10 de julio se producía un incendio en un Citroën Xsara Picasso ocupado por tres integrantes que lograron salir indemnes del vehículo antes de que las llamas arrasaran también parte de la cuneta.
El suceso tuvo lugar en la Autovía del Duero (A-11), en el kilómetro 438, en sentido Zamora, que corresponde a la localidad de Fresno de la Ribera. Sucedió justo antes de llegar a la salida 445, que lleva a la mencionada localidad del alfoz de Toro.
Los bomberos se han encargado de sofocar el incendio sin que el incidente haya pasado a mayores, aunque el turismo ha quedado completamente calcinado.
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