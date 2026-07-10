Fermoselle alza la voz por contenedores saturados: “Viviendo del turismo no podemos tener esta carta de presentación”

Un verano más, las quejas en Fermoselle se repiten por la acumulación de residuos junto a unos contenedores de reciclaje saturados, lo que proyecta una imagen negativa del pueblo entre los visitantes y un problema de insalubridad para los vecinos.

“Viviendo del turismo no podemos tener esta carta de presentación”, asegura el concejal de Urbanismo y Servicios Públicos, Roberto Carlos Ramos, quien también pone el acento en la imagen que se genera entre los fermosellanos que retornan al pueblo para disfrutar de sus vacaciones.

En este sentido, recalca que, un año más, la frecuencia con la que se vacían los contenedores de recogida selectiva para reciclaje resulta “insuficiente” ante la mayor cantidad de residuos que se genera en los meses estivales como consecuencia del aumento de población.

De hecho, en estos primeros días de julio, la población de Fermoselle, que cuenta con 1.100 vecinos, se duplica por el regreso de “hijos” del pueblo que retornan para disfrutar de sus vacaciones en compañía de sus familiares. Este regreso, como subraya el concejal, provoca que muchas personas realicen limpieza en sus casas para pasar el verano o aprovechen el verano para “cambiar muebles”, generando un mayor volumen de residuos, especialmente de plástico y de cartón.

Por otra parte, Ramos recuerda que los contenedores cuentan con un sensor que “mandan la señal” cuando están repletos de residuos, aunque el Ayuntamiento también traslada el aviso a los responsables de la recogida cuando están saturados para que procedan a su vaciado.

El último aviso fue comunicado hace una semana sin que hasta la fecha se haya producido la recogida de los residuos que saturan los contenedores y que se acumulan en el entorno, lo que ha suscitado las quejas de las autoridades locales y de los vecinos.

Está previsto que a lo largo de esta mañana el Ayuntamiento traslade un escrito al Consorcio Provincial de Residuos para solitar una frecuencia mínima de recogida semanal que garantice la adecuada atención de los usuarios, preservando la salubridad e higiene pública en el caso urbano.