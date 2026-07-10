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El edificio de Patrimonio Sindical de Bermillo de Sayago, más accesible y eficiente

El subdelegado de Gobierno constata el avance de las obras con los aseos y la rampa de acceso prácticamente ejecutados. Las próximas actuaciones en el tejado y escaleras permitirán garantizar el adecuado uso de un inmueble fundamental para la vida social y cultural de la comarca

De izquierda a derecha, Ángel Blanco, Francisco Rodríguez, Ángeles Martínez y José Antonio Sánchez duranet la visita a las obras del edificio de Patrimonio Sindical en Bermillo.

De izquierda a derecha, Ángel Blanco, Francisco Rodríguez, Ángeles Martínez y José Antonio Sánchez duranet la visita a las obras del edificio de Patrimonio Sindical en Bermillo. / Cedida

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E. V.

Bermillo de Sayago

Las obras renovación en el edificio de Patrimonio Sindical de Bermillo de Sayago avanzan con la instalación de los nuevos aseos y la rampa de acceso prácticamente ejecutados. Unos trabajos que ha visitado este viernes el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, junto al oficial mayor del Ministerio de Trabajo y Economía Social, José Antonio Sánchez.

La mejora del edificio continuará con próximas intervenciones en el tejado y en las escaleras, con el objetivo de garantizar el buen estado de un inmueble de dos plantas que es fundamental para la vida social y cultural de la comarca de Sayago.

"Es el edificio que tenemos para hacer todas las actividades, aquí vienen a hacer gimnasia, manualidades; se hacen exposiciones, eventos, procesos electorales, etc.". Así lo han remarcado tanto la alcaldesa de Bermillo, Ángeles Martínez, como el presidente de la Asociación de Empresarios de Sayago, Francisco Rodríguez.

El subdelegado remarca que con esta actuación se persigue “poner en servicio un edificio público para fines de interés de organizaciones empresariales, sindicales y para la ciudadanía” que, además, está dando trabajo a una veintena de personas de la comarca.

Nuevos aseos del edificio de Patrimonio Sindical en Bermillo de Sayago.

Nuevos aseos del edificio de Patrimonio Sindical en Bermillo de Sayago. / Cedida

El inmueble, propiedad del Ministerio y que fue construido entre 1976-1978, y su remodelación se enmarca dentro de una serie de acciones del Ministerio de Trabajo para evaluar y mantener los bienes que integran el Patrimonio Sindical Acumulado del Estado, cuyo uso se cede a organizaciones sindicales y empresariales que promuevan la dinamización de la zona según la Ley 4/1986, de 8 de enero.

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En este contexto, en Zamora capital se ha llevado a cabo la rehabilitación del edificio de sindicatos, sede de CCOO, enfocada en la eficiencia energética y la accesibilidad, valorada en más de 3 millones de euros, que ha sido financiados con cargo a los fondos de recuperación europeos.

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