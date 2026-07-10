Cupa Group: el diamante gris con ADN alistano

La comarca natural de Aliste, Tábara y Alba tiene como el principal generador de empleo al grupo empresarial Cupa Group, líder a nivel mundial desde 1996 en la extracción y comercialización de pizarra natural, que gestiona las explotaciones mineras de rocas ornamentales en las localidades de Riofrío de Aliste y Abejera de Tábara, una entidad comprometida en cuerpo y alma con el desarrollo social, humano y económico en la provincia de Zamora.

Instituciones públicas, entidades privadas, autoridades y ciudadanos coinciden en señalar que en unos tiempos difíciles para el medio rural, marcados por la preocupante despoblación galopante que pone en grave riesgo el futuro de muchos pueblos, la única manera de asentar residentes y fijar población real para salvar las poblaciones más pequeñas es la creación de empleo.

Cupa Group es la mayor creadora de empleo de la historia en la zona, dando trabajo en estos momentos a unas 120 personas, de los que el 70% residen en el medio rural y en concreto en el municipio que integran Riofrío de Aliste, Sarracín, Abejera y Cabañas, donde la empresa mantiene su colaboración en otras vertientes tanto con el Ayuntamiento como con sus pueblos.

En Cupa Group siempre han sido conscientes de los efectos de la despoblación rural y por ello apuestan decididamente por revitalizar las dinámicas demográficas, económicas y sociales en aquellos territorios donde está presente. No se trata solo de crear empleo, sino que sus empleados y familias permanezcan en sus lugares de origen al facilitarles unos ingresos para disfrutar de una calidad de vida digna.

Pizarras elaboradas por Cupa Group / Chany Sebastián

Fomentar la natalidad en los pueblos es otra de las prioridades para muchos ayuntamientos y también para el sector empresarial. Cupa Group ha instaurado sus propios Cheques Bebé que conceden 500 euros a aquellas familias que trabajan en las canteras de Riofrío y Abejera y tienen descendencia. De ello ya se han beneficiado en municipios como Riofrío, San Vicente de la Cabeza y Fonfría.

La compañía, en su firme compromiso con la sostenibilidad, el medio ambiente y la biodiversidad, está apostando por un modelo de economía circular: esto supone la utilización más eficaz de los recursos y la reducción al mínimo de la generación de residuos a través de proyectos de investigación. Su gestión de materiales, energía y stock está enfocada en la optimización de los recursos, a reducir al máximo los residuos generados y darles su valor.

Los principales mercados de la pizarra están en el Reino Unido e Irlanda, donde desde hace ya muchos años aprecian la calidad de la pizarra negra y grisácea alistana. Una vez en colocada en palés, la pizarra es transportada por tráileres por carretera hasta el País Vasco y Cantabria siendo llevada luego en barco desde los puertos de Bilbao y Santander hasta las islas. En Aliste la pizarra alistana luce en lugares como la Estación de Renfe de Sarracín en la Sierra de la Culebra.

Estación de Renfe de Sarracín / Chany Sebastián

La pizarra extraída en Aliste (Riofrío y Abejera) tiene como principal destino las cubiertas de edificios. También estuvo presente en la restauración de la catedral de Colonia, en Alemania, emplazada a orillas del río Rin y famosa por sus imponentes torres de 157 metros de altura, la cual comenzó a construirse en 1239 y no se terminó hasta 1880; siendo el monumento más visitado del país.

A la vez se reutiliza la materia prima descartada produciendo aplicaciones utilizadas en jardines que tiene como principal destino Francia.

La empresa, nacida en 1968 bajo el acrónimo de Cupire Padesa, tiene sus orígenes en 1892 en la cantera de pizarra “Solana de Forcadas” en San Pedro de Trones (León), destacando su esfuerzo por la investigación y el desarrollo de soluciones innovadoras que mejoran la eficiencia energética y la sostenibilidad.

Su expansión en el extranjero llegaba con la apertura de sus oficinas en 1990 en Rennes (Francia) y luego en 1995 en Bélgica y en 1996 en Reino Unido. En 2008 llegaba la Estrategia de Diversificación. Las primeras exportaciones se hicieron a Francia en 1965. Tiene delegaciones en nueve países: España, Francia, Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos, China, Brasil y Portugal.

Actualmente, Cupa Group es una multinacional integrada por 79 empresas con sociedades filiales en nueve naciones, contando con 30 canteras, cuya producción se exporta a 70 países diferentes de los cinco continentes, lo cual le permite generar más de 2.800 puestos de trabajo. Como sus dos principales líneas de negocio están “Cupa Pizarras”, líder en pizarra natural en el mundo, y “Cupa Stone”, que son los expertos en piedra natural.