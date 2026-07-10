Controlado un incendio en Tardobispo que ha movilizado a medios terrestres y aéreos

A las 14.05 horas de este 10 de julio se prendía un fuego en la localidad de Tardobispo, entre las carreteras CL-527 (Carretera Zamora-Fermoselle) y ZA-330 (Carretera de Ledesma), dentro del término municipal de El Perdigón.

Para la extinción del incendio se han asignado tanto medios terrestres como una autobomba, una cuadrilla terrestre y dos cuadrillas helitransportadas (ELIF/BRIF); como un hidroavión, y han participado desde su inicio seis agentes medioambientales. Aunque la situación está controlada, han permanecido en el lugar cuatro de ellos y los mencionados medios terrestres.

El incendio pasaba a estar controlado a las 15.30 de la tarde.

Incendio en Tardobispo / Cedida

Otros focos ya extinguidos

La Junta de Castilla y León informaba de que el incendio de Gramedo, con probabilidad intencionado, que se inició el día 6 de julio, ya fue extinguido por completo. En su curso, el fuego se llevó cinco hectáreas, en su mayoría de pasto y parcialmente matorral. Para su extinción, se asignaron 23 medios.

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También se ha confirmado una falsa alarma en la localidad de Villalpando a las 13.30 horas de este viernes.