Circulación cortada por el granizo y un vehículo volcado colapsan el tráfico en la A-52

A las 18.23 se producía un accidente en el kilómetro 82 de la Autovía de las Rías Bajas, A-52, en su paso por el municipio de Cobreros. El incidente, posiblemente provocado por las precipitaciones, provocó que el vehículo volcara, y aunque su único integrante habría salido por su propio pie, ha sido necesario que acudan efectivos de Emergencias Sanitarias - Sacyl para atender al joven, que aquejaba dolor en el cuello.

También se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico con el fin de gestionar la situación en la zona.

Granizo que ha cortado el tráfico

En la misma vía, en dirección a Puebla de Sanabria, algunos vehículos reportaban que el granizo y las intensas precipitaciones les han impedido circular con normalidad, obligando a los conductores a desplazarse ael arcen y esperar allí a que amansen las aguas y la situación se calme para poder seguir. Algunos, sin embargo, trataban de continuar con su camino, aunque el tráfico está colapsado en la autovía. Los pocos vehículos que podían seguir adelante lo hacían, como máximo, a una velocidad estimada de 20 km./hora, y ni siquiera podían reconocer en qué punto kilométrico se encontraban debido a la intensidad de las precipitaciones.