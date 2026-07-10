Castilla y León autoriza los visores térmicos y nocturnos para la caza mayor como freno a la fauna silvestre

Castilla y León permitirá el uso de visores térmicos y nocturnos para la caza mayor, tal y como ha anunciado este viernes el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino.

Durante una reunión con las organizaciones profesionales agrarias para analizar la situación de la sanidad animal en Castilla y León, Pino ha mantenido que la fauna salvaje o silvestre muchas veces es transmisora y causante de enfermedades que ponen en serio riesgo la cabaña ganadera, además de comprometer la seguridad vial.

Por estos motivos ha considerado fundamental dar herramientas a los cazadores y posibilitar la caza, por lo que recientemente la Consejería anunció que el precinto digital pasa a ser voluntario y hoy ha adelantado que se va a permitir el uso de visores térmicos y nocturnos para la caza mayor.

La medida abarcará cualquier hora en el caso del jabalí y para el caso de otras especies con una limitación de hasta una hora antes de que salga el sol y una hora posterior de la de la puesta de del sol.

Pino ha agradecido a la participación de las OPAs en un encuentro en el que se ha abordado la política de sanidad animal, para la que ha dicho que quiere contar con todos los interlocutores sociales del mundo rural, incluidos el ámbito cooperativo, los grupos de acción local, la industria agroalimentaria y los colegios profesionales.

Tras el encuentro, el representante de Asaja José Antonio Turrado ha agradecido a Pino que haya tenido en el punto de mira la ganadería en esta primera reunión, que es previa a la celebración del Consejo Agrario que se celebrará la próxima semana.

Ha expuesto que el sector es consciente de la importancia de la sanidad animal y hace lo posible en este aspecto, en el que también necesita la colaboración de la administración, que ha valorado.

Turrado ha considerado positivo que ciertas competencia de medio ambiente se incluyan en la Consejería de Agricultura y ha manifestado que salen de la reunión esperanzados pensando que va a haber un antes y un después y que se va a poder afrontar el problema de las enfermedades animales que se transfieren desde la fauna salvaje, que registra una superpoblación.

En nombre de la alianza UPA-COAG, Carlos José Sánchez ha manifestado que percibe un cambio importante en la Consejería "que es de agradecer", ha elogiado las medidas tomadas sobre la fauna salvaje y ha ofrecido su colaboración con el departamento que dirige Pino en materia de sanidad animal.

El coordinador regional de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, ha valorado también que el consejero se ponga al frente de la sanidad animal y que se pongan en marcha demandas de hace años de la Unión de Campesinos, hoy aún intenciones, sobre las que ha dicho que su organización estará muy vigilante.

Ha expresado que los afiliados afectados por la enfermedad de Newcastle se están desesperando por la tardanza en eliminar las aves en casos en los que aún están esperando a que se lleven los pollos y ha considerado favorable la propuesta realizada desde la Consejería de acortar esos plazos.