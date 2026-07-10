Bomberos voluntarios de Tierra de Campos sofocan una hectárea quemada en el casco urbano de Villalpando
Llegó a unos dos metros de las casas
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O. C.
A las 16.00 horas de este viernes se daba aviso de un incendio que se habría producido en unas fincas cercanas al casco urbano de Villalpando. Cuando llegaron los bomberos de Tierra de Campos, los vecinos ya habían avanzado en la extinción de las llamas, que estaban prácticamente sofocadas.
Los voluntarios refrescaron y aseguraron la zona para impedir la reactivación del fuego, que preocupaba especialmente debido a la cercanía con las casas. El incendio llegó a unos dos metros de los hogares, pero no se extendió más debido a las labores preventivas de los propios vecinos de las parcelas colindantes, que días atrás aseguraron la zona mediante un corredor.
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