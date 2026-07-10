El área Cobadu amplía sus servicios con una agrotienda, recogida de sacos y atención al socio

La ampliación del área Cobadu ya es una realidad. La cooperativa zamorana amplía sus servicios e instalaciones con el objetivo de facilitar el trabajo diario de agricultores y ganaderos, concentrando en un único lugar algunos de los servicios que más utilizan habitualmente. Un nuevo espacio que se encuentra ya plenamente operativo desde el pasado lunes, 6 de julio.

Las nuevas instalaciones, situadas en la carretera de Zamora a Moraleja del Vino, kilómetro 4, reúnen la agrotienda, la sección de zoosanitarios, el despacho de recogida de sacos y las oficinas de atención al socio. En estas últimas se centralizan servicios como atención al socio, telefonía, seguros, agricultura, asesoramiento técnico y otros trámites relacionados con la actividad de la cooperativa, ofreciendo una atención más cómoda, cercana y eficiente.

Además, dispone de una amplia zona de aparcamiento que permite acceder con comodidad a todas las instalaciones y realizar diferentes gestiones en una sola visita.

Por el momento, la tienda mantendrá su ubicación actual, a la espera de la apertura del nuevo supermercado, un proyecto que ampliará la oferta de servicios de la cooperativa y pondrá a disposición de los socios una cuidada selección de productos de calidad.

Nueva agrotienda y sección de zoosanitarios en el área Cobadu. / Cobadu

Unos servicios que completan su oferta con una gasolinera abierta al público las 24 horas, un taller de neumáticos y mecánica básica y un servicio de autolavado de vehículos, configurando un espacio pensado para que socios y clientes puedan resolver en un mismo entorno gran parte de las necesidades de su actividad diaria.

Compromiso de mejora

La puesta en marcha de este nuevo espacio supone un paso más en el proceso de modernización que Cobadu viene desarrollando en los últimos años para adaptar sus infraestructuras al crecimiento de la cooperativa y responder a las necesidades de sus socios. El edificio ofrece instalaciones más amplias, funcionales y mejor organizadas, concebidas para agilizar la atención y mejorar la experiencia de quienes visitan diariamente la cooperativa.

Con la ampliación de la nueva área, Cobadu reafirma su compromiso con la mejora continua de los servicios que presta a sus socios, apostando por unas instalaciones modernas que contribuyen a hacer más sencillo, cómodo y eficiente el trabajo diario de agricultores y ganaderos.