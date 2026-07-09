Los usuarios de Buscyl en Pereruela se quedan "en tierra": el PSOE solicita un refuerzo urgente del servicio de transporte gratuito

Los vecinos de Pereruela son los últimos en subirse al autobús que cubre la línea Fermoselle-Zamora. Eso siempre y cuando el "coche de línea" no llegue saturado y sin plazas. Es la situación que denuncian los procuradores del PSOE por Zamora en las Cortes de Castilla y León, Iñaki Gómez y Javier García, que reclaman a la Junta un refuerzo urgente del servicio antes del inicio del próximo curso escolar cuando podrían incorporarse a este servicio los alumnos sayagueses que cursen la Formación Profesional (FP) media.

Una situación que no hará sino "saturar por completo un autobús que ya va al límite", manifiestan los procuradores socialistas tras la reunión de trabajo mantenida con los concejales socialistas en el consistorio perigüelano con el objetivo de conocer de primera mano las deficiencias y problemas que están afectando a la línea de transporte gratuito de viajeros en la comarca.

Una situación que ha criticado Gómez, al asegurar que dejar a los usuarios "en tierra" y sin alternativa de movilidad demuestra "una falta de gestión y previsión" por parte de la Administración autonómica en relación a un servicio público que "no puede ser precario por el hecho de ser gratuito".

En este sentido, pide garantizar las plazas y redimensionar las líneas de transporte de viajeros para evitar que vecinos como los de Pereruela queden "aislados". Una situación que pide reconducir antes del mes de septiembre, coincidiendo con el inicio del próximo curso educativo 2016/2017, ante la previsión de la Junta de "compatibilizar esta misma ruta de Buscyl con el transporte de los alumnos de FP de la comarca".

Exigen una respuesta urgente

Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista ha anunciado que registrará de inmediato una batería de preguntas en las Cortes de Castilla y León para exigir a la Consejería de Movilidad y Transformación Digital una respuesta urgente.

Los socialistas zamoranos consideran "intolerable" que el derecho a la movilidad dependa de la suerte o del orden de las paradas, y aseguran que no pararán hasta que los vecinos de Pereruela tengan garantizado el mismo acceso al transporte público de Buscyl que el resto de los habitantes de la provincia.