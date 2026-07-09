Los trabajadores de Medio Ambiente en Zamora lloran la prematura muerte de su compañera Rosa Ana

En la noche del miércoles Medio Ambiente perdía a una enorme profesional y querida compañera. Rosa Ana Ríos Muriel abandonaba este mundo a la temprana edad de 48 años. La repentina muerte de Rosana ha supuesto un fuerte mazazo para todo el operativo INFOCAL y la noticia corría como la espuma en los grupos de WhatsApp y Telegram del operativo de lucha contra incendios y nadie se podía creer el triste desenlace.

Rosana, de raíces alistanas por un lado, ya que su padre es de Sarracín y de Villaralbo por otro, siempre tuvo claro que su pasión era el medio ambiente, tal y como comentaba su hermano Jesús y aseveraba su padre Juan Santiago. Nada más terminar el instituto se graduó en Gestión Forestal y comenzó a trabajar en todo lo relacionado con la protección del medio ambiente. Vigilante en puestos de incendios, bombera forestal en la cuadrilla helitransportada de Villaralbo, cuadrillas de prevención en Navarra, en Asturias, Agente Medioambiental en Zamora y en el Parque del Lago de Sanabria y por último en el centro de emergencias de Salamanca, aunque en breve volvería a incorporarse, como Agente Medioambiental, en la provincia de Zamora.

Rosa Ana Ríos Muriel. / Cedida

Su hermano comentaba que sus vacaciones no las pasaba en playas, en apartamentos de costa o en cruceros por el Mediterráneo. Sus vacaciones consistían en recorrer los Parques Nacionales, los bosques de pinsapo de Grazalema o las sierras de la península.

Rosa Ana Ríos Muriel trabajando. / Cedida

Entre puesto y puesto de trabajo no había tiempo para el descanso, pues terminaba una misión y rápidamente comenzaba con otra.

Rosana era una persona muy querida y allí donde había trabajado siempre dejó muy buenos recuerdos y así se lo expresaba esta mañana el Jefe de Servicio de Medio Ambiente de Zamora, Mariano Rodríguez, a su padre y a su hermano, mientras le trasladaba sus condolencias y las de todo el personal de Medio Ambiente en el tanatorio de Villaralbo. Palabras de agradecimiento que recogía su padre entre lágrimas, mientras reconocía que el consuelo que le queda es que su pequeña ha sido muy feliz toda su vida, trabajando en lo que siempre ha querido.

Minuto de silencio en la base helitransportada de Villaralbo por el fallecimiento de Rosa Ana Ríos Muriel. / Cedida

A las 13:30 horas de hoy, las bases helitransportadas de Rosinos, Villardeciervos y Villaralbo, cesaban su actividad y hacían un minuto de silencio en señal de duelo y respeto hacia su compañera. Agentes, bomberos, pilotos, mecánicos, técnicos y Capataces se sumaban a este minuto mostrando su tristeza.

Minuto de silencio en la base de Rosinos de la Requejada. / Cedida

Su último compañero en el Parque Natural del Lago de Sanabria, el sgente López, comentaba entre lágrimas: "se nos ha ido una enorme profesional, de enorme vocación y sobre todo era una excelente compañera, con la que las largas jornadas de incendios o de vigilancia de furtivos se hacían tan amenas que el tiempo se pasaba volando".

El cuerpo de Rosa Ana Ríos está siendo velado en el tanatorio municipal de Villaralbo. El funeral tendrá lugar mañana viernes, a las 11:00 horas, en la iglesia Parroquial "Nuestra Señora de la Asunción" de Villaralbo.