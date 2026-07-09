"Me siento engañado por el Estado": David García Montes se reincorpora como alcalde de Roales con un 83% de minusvalía y denunciará a Inspección de Trabajo

David García Montes regresa a su actividad institucional como alcalde de Roales del Pan casi dos años después del accidente de moto que estuvo a punto de sesgar su vida. El también diputado provincial por Vox se reincorpora a la vida laboral “no como me hubiera gustado”, confiesa con un 83% de minusvalía y un grado 2 de dependencia reconocido por los servicios médicos. Unas secuelas pese a las cuales Inspección de Trabajo lo considera apto para incorporarse a la vida laboral, decisión que recurrirá al considerar que se está incurriendo en un delito de “prevaricaciones administrativas continuadas”.

22 meses y ocho operaciones han pasado desde que aquella furgoneta se cruzara en su camino en la carretera de El Pego cuando el regidor se dirigía a una reunión del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Zamora. “Y aún me quedan otras dos intervenciones, por lo menos”, puntualiza en declaraciones a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. Reconoce que “sobrevivir a un golpe como el que tuve, fue un milagro, pero está siendo más difícil la parte psicológica”.

La Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Zamora falló a su favor al considerar que el accidente que sufrió fue in itinere, algo inicialmente cuestionado al argumentar que no salía de su residencia habitual en Roales del Pan, sino desde la localidad de El Pego en la que tiene otra casa. Como consecuencia del choque, el regidor sufrió la amputación de la pierna izquierda por debajo de la rodilla con fractura del húmero, radio y cúbico del brazo izquierdo y desgarro del pectoral mayor izquierdo.

Un diagnóstico que se acompaña de los siete informes médicos firmados por el Servicio Público de Salud de Castilla y León que avalan su incapacidad a la hora de conducir, con la consiguiente limitación de movilidad para desplazarse por sus propios medios hasta Zamora o Valladolid para cumplir con sus funciones de diputado o en su cargo como docente. “¿Cómo voy a conducir yo si no puedo? ¿Cómo voy a estar de pie si al poco tiempo ya me duele?”, cuestiona.

Unos informes que, según apunta, desde la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social no consideran “vinculantes” concediéndole la incapacidad permanente parcial, lo que implica su obligada reincorporación a su puesto de trabajo. Una decisión a la que se une el hecho de que, lejos de sumarle las dos bases de cotización por su condición de alcalde y profesor, “solo me tienen en cuenta una de ellas" por lo que "me están penalizando todavía aún más económicamente”.

La indignación es tal que, asegura, sentirse desprotegido y engañado “por mi propio Estado”, lo que le ha llevado incluso a grabar un vídeo dirigido a sus convecinos en la que pone su propia experiencia al servicio de quienes estén atravesando por circunstancias similares. “Cuando tienes un problema como en mi caso, te sientes completamente desahuciado. Han estado a punto de que lo que no consiguió un camión me hundiera a nivel psicológico”.

David rememora los tiempos en los que fue piloto comercial, profesión para la que se les prepara psicológicamente para afrontar situaciones extremas como un fallo de motor. Un entrenamiento de gran valor que extrapoló a su posterior trabajo como guardia municipal en San Sebastián durante la época en la que ETA continuaba operativa y que, asegura, le sirvió para afrontar los primeros momentos en la carretera tras el impacto y que le ha acompañado durante toda la recuperación. “Y con todo, cuando llegas a casa te rompes porque ves a tu familia y te dan ganas de llorar”, confiesa visiblemente emocionado para, inmediatamente, volver a recomponerse.

Echando la vista a aquel 5 de septiembre de 2024, asegura no tener miedo a nada” y que recurrirá la decisión elevándola si es preciso a la vía penal. Y extrae la lección del cariño de un pueblo de Roales “hermanado” al que “quiero más que si hubiera nacido allí”.

Próximos proyectos: una bandera y reorganización municipal

Durante su retransmisión en un vídeo difundido a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Roales del Pan, el regidor ha avanzado algunos de los proyectos y cambios a futuros que incluirá la recuperación de la retransmisión de los plenos municipales y el diseño de una bandera que represente al pueblo roaleño a través de un concurso popular.

Por último, David García ha anunciado que dará “un vuelco” a la actual estructura del Ayuntamiento que, desde el agradecimiento “han hecho lo que han podido”. Al tiempo, condiciona su candidatura a las próximas elecciones municipales a encontrar “un equipo humano que me acompañe” porque su apego, lejos del sillón, es “con el pueblo de Roales”.