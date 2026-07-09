Reactivan la Red de Puntos de Apoyo a la Mujer Emprendedora en Aliste, Tábara y Alba

Adata, gracias una subvención de la Junta de Castilla y León, ha reactivado este año la Red de Puntos de Apoyo a la Mujer Emprendedora (PAME) con el objetivo de reforzar el emprendimiento femenino en el medio rural.

La Red PAME nació para crear un espacio de referencia en el medio rural al que las mujeres pudieran acudir para recibir apoyo, formación y asesoramiento para emprender. En esta segunda etapa se persigue mantener y mejorar las actuaciones desarrolladas hasta ahora poniendo el foco en el apoyo a las mujeres del medio rural que apuestan por emprender o por consolidar su actividad, especialmente en ámbitos vinculados al sector agroalimentario.

La Junta financia la puesta en marcha de la Red PAME a través del apoyo específico a los Grupos de Acción Local y a las propias redes de desarrollo rural. Los fondos se destinarán a diferentes actividades como acciones formativas, talleres, asesoramiento personalizado en las distintas fases del proyecto empresarial y apoyo en la búsqueda de financiación.

Los técnicos de los GAL que prestarán los servicios podrán organizarse mediante jornadas específicas, presencial y telemáticamente, así como realizar acciones de difusión para dar a conocer la Red PAME y mostrar ejemplos de proyectos impulsados con su apoyo.

La Red tiene tres ejes principales de trabajo:

Eje 1: orientación laboral en emprendimiento y empleabilidad. Se realizarán por los GAL itinerarios personalizados, la creación de un espacio de apoyo profesional para desarrollar proyectos empresariales, el acompañamiento en trámites administrativos y la búsqueda de ayudas y recursos que faciliten la inversión y el asentamiento de mujeres en el medio rural.

Se realizarán por los GAL itinerarios personalizados, la creación de un espacio de apoyo profesional para desarrollar proyectos empresariales, el acompañamiento en trámites administrativos y la búsqueda de ayudas y recursos que faciliten la inversión y el asentamiento de mujeres en el medio rural. Eje 2: formación y sensibilización . Impulsar la formación y sensibilización para fomentar el empleo y el emprendimiento. Se proponen acciones formativas específicas relacionadas con actividades productivas del medio rural, y la mejora de la productividad y de la competitividad empresarial. En conjunto pretende fortalecer las capacidades laborales y emprendedoras del entorno rural.

. Impulsar la formación y sensibilización para fomentar el empleo y el emprendimiento. Se proponen acciones formativas específicas relacionadas con actividades productivas del medio rural, y la mejora de la productividad y de la competitividad empresarial. En conjunto pretende fortalecer las capacidades laborales y emprendedoras del entorno rural. Eje 3: promoción y divulgación: desarrollo de acciones comunitarias que refuercen el entorno de la mujer rural emprendedora.

El total de gastos subvencionados asignados a cada GAL en el conjunto de los tres ejes referidos anteriormente asciende a 26.250 euros. El plazo de ejecución de las acciones subvencionadas concluye el 15 de marzo de 2027 y la justificación de la subvención concedida el 29 de mayo de 2027.

Los interesados que quieran más información pueden contactar con la oficina de Adata (plaza del Reloj, 7, Alcañices) o llamar a los teléfonos 980 68 01 07 – 607 90 00 31. También se puede consultar la web www.adata.es.