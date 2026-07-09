Nace "Asovino Joven" para garantizar el relevo generacional en el sector

Impulsar el relevo generacional, fomentar la participación de los socios jóvenes para que se involucren de forma activa en la cooperativa zamorana Asovino y fortalecer el futuro del sector del ovino. Con estos objetivos, la industria zamorana y la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (Urcacyl) han impulsado la constitución del grupo “Asovino Joven”.

Nueve socios jóvenes se han implicado en este proyecto y, tras varias reuniones, Ignacio Torio, ha sido nombrado presidente, mientras que el cargo de vicepresidente lo desempeña Julio Martín, y María Pintado ha asumido las funciones de secretaria.

El gerente de Asovino, Eduardo Marcos, reconoció que la finalidad de la iniciativa es incorporar "sangre nueva" a la cooperativa y “enganchar” a los jóvenes para que participen en su gestión y puedan formar parte de futuros consejos rectores cuando tenga lugar la renovación de cargos.

Además, el grupo realizará propuestas y planteará necesidades, además de trasladar a los responsables de Asovino sus inquietudes y demandas relacionadas con servicios que precisan las nuevas generaciones de ganaderos, así como con el cooperativismo y el propio sector.

Nuevos socios

De esta manera, Asovino da un paso en firme para garantizar el relevo generacional en el sector del ovino, pero también en la cooperativa zamorana que, como destacó Marcos, atraviesa un buen momento, ya que en la última reunión del consejo rector se tramitaron ocho altas, lo que “en estos tiempos supone una buena noticia”. Además, se mostró convencido de que Asovino “es una cooperativa con futuro, pero no nos podemos estancar”, de ahí la importancia de sumar nuevos socios y de “cubrir las necesidades de los ganaderos”.

En este punto, recordó que cuando se constituyeron las primeras cooperativas, los ganaderos “eran muy pequeños y no podían negociar directamente con la industria”, pero su unión posibilitó aglutinar la oferta para obtener un mejor precio. Esa época, según Marcos, “ya pasó” y, en la actualidad, cooperativas como Asovino tienen que cubrir las nuevas necesidades que demandan socios y ganaderos. La cooperativa zamorana cerró el pasado año con un total de 381 socios, tras formalizar 13 bajas y 17 altas, a pesar de que el ganadero es un sector “envejecido” que precisa la entrada de nuevos profesionales.

De los 381 ganaderos integrados en la cooperativa, como explicó el gerente, en su amplia mayoría son hijos de los primeros socios que toman el relevo de sus padres al frente de explotaciones que “son muy rentables y muy dignas”, aunque también reconoció que el ganadero es un sector “envejecido” que precisa la incorporación de más jóvenes.

Instalaciones de la cooperativa zamorana Asovino. / Cedida

A pesar de estas circunstancias, para Marcos, el sector “está asentado en la provincia” y es rentable, pero como otros en Zamora, se enfrenta a la dificultad de no contar con mano de obra suficiente. “Ahora el problema no son los precios”, reconoció Marcos, sino la dificultad de los ganaderos a la hora de encontrar trabajadores para sus explotaciones, en las que las ovejas “se tienen que ordeñar todos los días” y “no hay relevo” porque “la gente quiere tiempo, no quiere dinero”.

Por este motivo, como reiteró Marcos, “el gran problema” del sector y de los socios de la cooperativa “es encontrar mano de obra para trabajar en sus explotaciones”, lo que impide su expansión, establecer rotaciones o trabajar a turnos con mayores descansos.

A pesar de esta dificultad, Asovino aspira a seguir creciendo después de materializar proyectos tan importantes como la apertura de un supermercado en Bermillo de Sayago que “ofrece un gran servicio a la comarca” o la puesta en marcha de una nueva sala de despiece que fue inaugurada en 2019.

Del campo a la mesa

En la actualidad, Asovino comercializa los lechones y corderos de sus socios en canal o en despiece, además de envasarlos o venderlos en bandejas, producto de contrastada calidad que distribuye a restaurantes, carnicerías o mayoristas. En definitiva, la cooperativa “cierra el círculo” del campo a la mesa, ya que recoge los lechazos de sus ganaderos, que posteriormente sacrifica, y la carne la distribuye en el mercado nacional y a nivel internacional. Del mismo modo, ha puesto en marcha una línea de congelación para “defender mejor el precio” de sus productos.

Un reducido grupo de criadores de ovino de la comarca de Benavente fundó Asovino en 1989, con el objetivo de comercializar conjuntamente la leche de sus ovejas, cooperativa que posteriormente se extendió al resto de la provincia y, de forma paulatina, fue incorporando a su actividad la venta de los corderos, primero vivos y después comercializando la carne tras alquilar una nave en la que montó una primera sala de despiece que, posteriormente, fue trasladada a las nuevas instalaciones que, en 2020, puso en marcha en Coreses.

La cooperativa no solo vende leche y carne, ya que también ofrece a sus socios otros servicios de suministro y asesoramiento para garantizar la rentabilidad de sus explotaciones, tales como servicios veterinarios, gestión técnico-económica, asesoría en sanidad, nutrición y genética, formación, gestión de residuos o suministro de zoosanitarios, materias primas y piensos para la alimentación de los animales.

Con la creación de “Asovino Joven” la cooperativa apuntala su futuro y el de un sector que sigue teniendo un importante peso en el tejido productivo y económico de la provincia de Zamora.