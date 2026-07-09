El método del "abrazo cariñoso" llega a Tierra del Vino
El Ayuntamiento de Gema ha lanzado una advertencia despues de que dos vecinos sufrieran un intento de robo
E. V.
El Ayuntamiento de Gema ha lanzado un mensaje de precaución a la ciudadanía después de que dos de sus vecinos hayan sufrido esta semana un intento de robo mediante el llamado método del abrazo cariñoso.
Según la denuncia realizada, los presuntos autores son una chica joven y un chico que emplearon para el intento de robo un coche plateado. Con todo, el consistorio gemense ruega que ante cualquier sospecha se pongan en contacto inmediato con la Guardia Civil.
Esta modalidad de hurto callejero en la que delincuentes simulan afecto y cercanía para robar joyas u objetos de valor sin que la víctima se dé cuenta en el momento, preocupa especialmente en los entornos rurales en los que la población longeva se convierte en el principal objetivo por su mayor vulnerabilidad.
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