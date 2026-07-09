Declaradas de utilidad pública y urgente ejecución las concentraciones parcelarias de estos dos pueblos en Zamora

La Junta ha declarado de utilidad pública y urgente ejecución las concentraciones parcelarias previstas en Carbajosa de Alba y en Piñuel, en las que está previsto realizar una inversión conjunta que supera los 2,5 millones de euros.

Por un lado, el Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este jueves el acuerdo por el que se declara de utilidad pública y urgente ejecución la concentración parcelaria de iniciativa privada de la zona de Carbajosa de Alba, en el término municipal de Villalcampo.

La actuación permitirá ordenar una superficie de 1.438 hectáreas pertenecientes de 363 propietarios, reduciendo de 4.253 a 1.271 las parcelas y mejorando la estructura de las explotaciones agrarias de la zona. Tras la reorganización de la propiedad se constituirán 1.271 fincas, lo que supone reducir el número de parcelas en cerca de un 70 % y aumentar la superficie media de cada finca desde las 0,34 hectáreas actuales hasta 1,13 hectáreas, con un índice de reducción de 3,35.

El proyecto, de iniciativa privada, prevé una inversión de 1.502.893 euros y contempla la creación de una red de caminos de 58 kilómetros. La declaración aprobada este jueves es un paso importante para continuar con la tramitación de una actuación destinada a mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrarias y facilitar una gestión más eficiente del territorio.

La concentración parcelaria permitirá a los propietarios disponer de explotaciones con una estructura territorial más racional, reduciendo la dispersión parcelaria, los desplazamientos entre fincas y los costes de producción, al tiempo que facilitará el acceso a las parcelas, favorecerá la mecanización de los trabajos agrícolas y contribuirá a mejorar la rentabilidad de las explotaciones.

Entre las actuaciones previstas destaca la ejecución de una red de caminos de 58 kilómetros, diseñada para mejorar la accesibilidad a las nuevas fincas y favorecer la movilidad de la maquinaria agrícola, contribuyendo así a incrementar la eficiencia de las explotaciones. La zona objeto de actuación comprende la totalidad del anejo de Carbajosa de Alba, donde predominan las superficies destinadas al aprovechamiento ganadero y las tierras de cultivo de cereal.

Actuación en Piñuel

Por otra parte, la Junta también ha decidido este jueves declarar de utilidad pública y urgente ejecución de la concentración parcelaria de la zona de Piñuel, anejo del municipio de Bermillo de Sayago, una actuación que permitirá mejorar la dimensión y estructura de las explotaciones agrarias, incrementar su competitividad y facilitar el desarrollo de la actividad agrícola y ganadera. La inversión prevista asciende a 1.046.393 euros cofinanciados por el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader). La concentración parcelaria afectará a una superficie de 1.602 hectáreas, pertenecientes a 198 propietarios, y supondrá una importante reorganización de la propiedad rústica de la zona.

El proceso permitirá pasar de las 2.363 parcelas actuales a 475 fincas de reemplazo, lo que reducirá de forma muy significativa la fragmentación de la propiedad. Asimismo, la superficie media de las parcelas aumentará desde las 0,68 hectáreas actuales hasta 3,37 hectáreas por finca, alcanzando un índice de reducción de 4,97, un indicador que refleja la mejora de la estructura territorial resultante.

Entre las principales actuaciones previstas figura la creación y adecuación de una red de caminos de 40 kilómetros, una infraestructura que facilitará el acceso a las nuevas fincas, reducirá los tiempos de desplazamiento y favorecerá una gestión más eficiente de las explotaciones agrarias.

La concentración parcelaria constituye una de las principales herramientas para modernizar las explotaciones agrarias de Castilla y León. La agrupación de parcelas dispersas en fincas de mayor tamaño mejora la rentabilidad de agricultores y ganaderos al reducir costes de producción, facilitar la mecanización de los trabajos, optimizar los desplazamientos y mejorar los accesos mediante nuevas infraestructuras rurales. Además, contribuye a un uso más racional del territorio, favorece el relevo generacional y refuerza la viabilidad económica de las explotaciones.