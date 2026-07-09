La concentración parcelaria de Rabanales de Aliste toma impulso: aprobadas las bases definitivas del proyecto

La Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la Junta de Castilla y León ha dado luz verde a la aprobación de las bases definitivas de la concentración parcelaria de Rabanales de Aliste, un paso muy importante hacia la conversión en realidad de unos de los mayores sueños de los vecinos y, muy en particular, de los agricultores y ganaderos que desarrollan su actividad en uno de los pueblos alistanos con más explotaciones en activo.

Durante un mes, más concretamente hasta el día 30 de julio, los propietarios de terrenos rústicos podrán interponer recurso de alzada ante el viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León.

La aprobación de las bases definitivas y los avisos de publicación estarán disponibles en todas las entidades locales incluidas en la zona de concentración, encontrándose depositada la documentación íntegra para su consulta en el Ayuntamiento de Rabanales de Aliste.

El salón social de Rabanales acogió el acto oficial de la publicación de las bases definitivas, con la presencia de los técnicos y la jurista de la Junta de Castilla y León y del alcalde, Santiago Moral Matellán, acto donde se expusieron los planos parcelarios y se entregaron los boletines individuales de la propiedad, que se refieren a las parcelas que, con carácter definitivo, se reconocen como aportadas por cada uno de los propietarios.

Los vecinos se mostraron satisfechos por la evolución y transparencia con que se está tramitando el proceso, mostrando un especial interés en recibir las fincas de reemplazo cuanto antes: “Estamos viviendo con entusiasmo el proceso de los caminos y encantados, además los técnicos nos están escuchando, las sugerencias de cada persona y agradecemos su trato y cercanía”, aseguran.

Plano de la concentración parcelaria en el municipio de Rabanales de Aliste / Ch. S.

Día 14 de septiembre de 2009, esa fue la histórica fecha en que, ante la petición de un total de 191 propietarios, el Ayuntamiento de Rabanales de Aliste solicitaba oficialmente ante la Junta de Castilla y León la concentración parcelaria local.

Tras un periodo de cuatro años, el 15 de mayo de 2013, fue elegida la Junta de Trabajo y, ese mismo año, el ingeniero técnico agrícola Jesús Lozano realizó el estudio técnico previo. El 5 de diciembre de 2019 llegaba la Declaración de Impacto Ambiental. El proyecto dio un paso firme el día 30 de enero de 2020, cuando obtuvo la declaración de Utilidad Pública y Urgente Ejecución.

La concentración parcelaria local dará un giro de 180 grados al diseño parcelario de Rabanales marcado, como en la mayoría de los pueblos alistanos, por una fragmentación en minifundios, que han lastrado la práctica agroganadera al dificultar la realización de labores con maquinaria como cosechadoras o grandes tractores, incrementando los costes y reduciendo la viabilidad. Un gravísimo problema para las familias agroganaderas, que pronto llegará a su fin.

En total el perímetro de la concentración asciende a 2.172 hectáreas de terrenos públicos y privados. No obstante, teniendo en cuenta las modificaciones obligadas por las inclusiones, rectificaciones y exclusiones realizadas al amparo del Reglamento de Concentración Parcelaria de Castilla y León, la superficie a concentrar será finalmente de 1.927 hectáreas, pertenecientes a 291 familias, que se encuentran repartidas en 16.118 minifundios, que serán reagrupadas en 1.209 fincas de reemplazo.

Obras que ya están ejecutando en uno de los caminos rurales del municipio de Rabanales. / Chany Sebastián

Rabanales cuenta con la particularidad de ser el primer pueblo de la comarca alistana donde ya se están ejecutando las obras de la infraestructura rural, antes incluso de que cada propietario sepa cuales van a ser sus nuevas fincas de reemplazo.

Nunca antes se había invertido tanto en la infraestructura rural de una concentración parcelaria en un pueblo alistano. Las obras salieron a concurso con un presupuesto base de licitación para su ejecución material mediante contrata de 3.094.879 euros financiados dentro del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León con cargo al Plan Estratégico de la Política Agraria Común 2023-2027 de España. La adjudicación recayó en la empresa “Excavaciones y Obras Alpesa” con una oferta de 1.911.919 euros (más impuestos). Las obras son de tal envergadura que se presentaron al concurso 17 empresas diferentes.

Sobre el proyecto redactado por los ingenieros Andrés Jalón Luna e Isidro Tomás Fernández se ejecutan unas obras que deberán estar listas en un plazo de 18 meses contados desde su replanteo. Destaca la red de caminos de 63 kilómetros y 335 metros, de los que 20.521 metros tendrán 5 metros de ancho y serán mejorados con zahorra, mientras que 27.433 metros contarán con una base de 15 centímetros. Se prevé unos movimientos de tierras de 30.294 metros cúbicos en los desmontes y 30.658 en los terraplenes.

La concentración parcelaria respetará las dos vías pecuarias que cruzan dentro del perímetro a concentrar: el “Cordel Sanabrés” con un recorrido 3,3 kilómetros y un ancho de 37,61 metros y la “Vereda de Alcañices a Benavente", cuyo recorrido dentro de la zona concentrable es de 5,13 kilómetros y un ancho de 20,89 metros.