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La batalla de un alcalde de Sanabria contra el despilfarro de agua por parte de los vecinos: acude a la Guardia Civil

La denuncia presentada detalla el consumo desmedido de agua que provoca cortes de abastecimiento en el municipio y sus dos anejos

Vecino observando el registro del agua

Vecino observando el registro del agua / Araceli Saavedra

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Araceli Saavedra

El alcalde de Muelas de los Caballeros, Fermín Fernández, ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil por el abusivo consumo de agua en el vecindario que repercute en cortes en el abastecimiento tanto de Muelas, en estas dos últimas semanas, cortes que también afectan a los dos anejos de Donado y Gramedo.

La denuncia, según informaron fuentes municipales, se presentó el pasado 4 de julio tras quedarse el pueblo sin agua para consumo domiciliario. Desde el Ayuntamiento de Muelas apuntan al derroche y un uso indebido para regar huertos y jardines.

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Para garantizar el agua en Muelas, la cabecera municipal, se reduce el caudal de agua proveniente de Velilla que se reparte entre los otros dos pueblos. El problema del agua ya se ha planteado en los plenos municipales, donde se determinó adoptar medidas.

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