La batalla de un alcalde de Sanabria contra el despilfarro de agua por parte de los vecinos: acude a la Guardia Civil
La denuncia presentada detalla el consumo desmedido de agua que provoca cortes de abastecimiento en el municipio y sus dos anejos
El alcalde de Muelas de los Caballeros, Fermín Fernández, ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil por el abusivo consumo de agua en el vecindario que repercute en cortes en el abastecimiento tanto de Muelas, en estas dos últimas semanas, cortes que también afectan a los dos anejos de Donado y Gramedo.
La denuncia, según informaron fuentes municipales, se presentó el pasado 4 de julio tras quedarse el pueblo sin agua para consumo domiciliario. Desde el Ayuntamiento de Muelas apuntan al derroche y un uso indebido para regar huertos y jardines.
Para garantizar el agua en Muelas, la cabecera municipal, se reduce el caudal de agua proveniente de Velilla que se reparte entre los otros dos pueblos. El problema del agua ya se ha planteado en los plenos municipales, donde se determinó adoptar medidas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Javier Gómez Pascual, banderillero: 'He buscado que los compañeros me respeten y me llamen por mi buen hacer
- Muere un hombre de 61 años en Alcañices tras caerse de un cerezo a cuatro metros de altura
- José Sánchez, el ganadero que sucede a Heliodoro Rodríguez al frente de Leche Gaza: 'Queremos seguir creciendo con nuevas ideas y nuevos productos
- Javier Faúndez, presidente de la Diputación de Zamora: 'La gente se quedará en los pueblos si encuentra oportunidades y calidad de vida: ese es el camino
- Heroína, cocaína, polen de hachís y metadona: el alijo sustraído a cinco detenidos por tráfico de drogas en la provincia de Zamora
- Un nuevo cercado cinegético reducirá el riesgo de accidente en la carretera más peligrosa de Zamora
- Un incendio en La Carballeda moviliza a 16 medios, tres de ellos hidroaviones
- Luto en Alcañices: la trágica muerte de un vecino ensombrece el broche festivo por la Virgen de la Salud