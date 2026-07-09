Adata, la semilla que germinó el progreso y el desarrollo rural en Aliste, Tábara y Alba

El grupo de acción local Asociación para el Desarrollo de Aliste, Tábara y Alba, Adata, con sede en la plaza del Reloj de Alcañices; ha logrado convertirse a lo largo de sus 32 años de vida en el alma y motor generador del progreso y desarrollo social, cultural y económico de la comarca, cumpliendo con creces los objetivos para los que fue creado ante la inminente llegada de los programas Leader de la Unión Europea.

El 3 de agosto de 1994 fue la fecha en la que se celebró en el Salón de Actos de Caja España, ubicado en la calle Hospital de Alcañices, una asamblea constituyente donde se eligió la primera Junta Directiva integrada por 13 miembros, de ellos seis representando a los 31 ayuntamientos integrados: Tomás Carrión (Alcañices), Eloy García (Carbajales), Eutimio Contra (Manzanal del Barco), Rubén Faúndez (Trabazos), Jesús Prieto (Rabanales) y María Lucas (Ferreruela).

Los siete representantes de los agentes sociales fueron: Vicente Ramajo de Videmala de Alba (presidente de la Federación de Asociaciones Culturales), Luis Miguel Rodríguez (arcipreste de Aliste y presidente de Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes), Germán Cerro de Aldeamayor de San Martín (Valladolid) de ADIR (Cáritas-Iberdrola); Ángel Garrote (agricultor de Asaja) y Blas Fernández de Nuez (ganadero de UPA).

Tomás Carrión fue el primer presidente de Adata, pasando posteriormente la presidencia en 2008 a Ildefonsa Salgado de la asociación cultural León Felipe de Tábara, siendo el tercer presidente en 2016 y durante ocho años Jesús María Lorenzo de Alcañices. El 20 de mayo de 2022 accedía al cargo el actual presidente, David Carrión.

Germán Cerro, ingeniero agrónomo, fue el primer gerente al recaer la gestión del programa Leader II en manos de la entidad ADIR (Asociación de Desarrollo Integral Rural), auspiciada por Cáritas e Iberdrola. Cargo que ocupó hasta fallecer, junto a su mujer Lola Moro, también técnico de Adata, en un desgraciado accidente de tráfico en la carretera Nacional 122 en Valladolid. Fue entonces cuando era nombrado gerente el ingeniero zamorano José María Polo.

El mapa de actuación de Adata integra a los 31 municipios de la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba: Alcañices, Carbajales, Faramontanos, Ferreras de Abajo, Ferreruela, Figueruela de Arriba, Fonfría, Gallegos del Río, Losacio, Losacino, Mahide, Manzanal del Barco, Moreruela, Muelas, Olmillos, Perilla, Pino del Oro, Pozuelo, Rabanales, Rábano, Riofrío, San Vitero, San Vicente, Santa Eufemia, Samir de los Caños, Trabazos,Tábara, Vegalatrave, Videmala, Villalcampo y Viñas.

Los estatutos de Adata definen aquellos fines y actividades para los que fue concebida la entidad sin ánimo de lucro, entre ellos y como buque insignia el promover el desarrollo rural de la comarca mediante la coordinación de acciones de los agentes económicos, sociales y entidades locales, para diseñar y gestionar programas ante aquellas iniciativas comunitarias (Unión Europea), estatales (Gobierno de España), autonómicas (Junta de Castilla y León) u otras tendentes a cultivar el progreso mediante promotores privados o públicos como los programas Leader.

Fines a los que se suma promover medidas que faciliten el desarrollo integrado e integral y cualquier otra actividad que acuerde emprender la asamblea general de socios. Entre sus actividades destacan la captación de ayudas públicas relacionadas con los fines que se persiguen y facilitar la información a cualquier persona sobre aquellas materias que faciliten o impulsen los objetivos del grupo de acción local.

El Leader es un enfoque de abajo a arriba que reúne a agricultores, ganaderos, empresas rurales, organizaciones locales, administraciones públicas y personas de distintos sectores para formar los llamados grupos de acción local, que son los encargados de elaborar sus propias estrategias de desarrollo local y gestionan sus propios presupuestos.

Actualmente, se gestiona el Programa Leader 2023-2027, cuyo régimen de ayudas se hizo público el 26 de febrero de 2024 con una cuantía máxima de 200.000 euros para la presentación de proyectos de carácter productivo, hasta el 31 de diciembre de 2027. Los beneficiarios son personas físicas y jurídicas y entidades públicas y privadas.

El equipo técnico integrado por tres personas atiende al público entre las 9.00 y las 14.00 horas de lunes a viernes presencialmente en su sede de Alcañices.