¿Cómo actuar ante una emergencia doméstica? Las pautas que ya aplican los vecinos de Salce

¿Cómo intervenir ante una emergencia doméstica en el ámbito rural hasta la llegada de los medios de extinción? Es el interrogante que han resuelto los bomberos del Parque Sur de Bermillo de Sayago, del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación de Zamora en una jornada de formación y actuación impartida a los vecinos de la localidad de Salce.

Durante la sesión, los profesionales ofrecieron pautas y conocimientos básicos sobre cómo actuar en los primeros momentos tras la declaración de una emergencia en el hogar, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Una jornada en la que teoría y práctica encontraron su combinación perfecta en los armarios de primera intervención contra incendios. Un kit entregado durante el año pasado por la institución provincial a las 507 localidades de la provincia con el objetivo de ofrecer una intervención inicial inmediata.

Los bomberos desvelaron a los vecinos el material que se encuentra a su disposición en la caseta así como su correcto uso.