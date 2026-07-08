La Ternera de Aliste, buque insignia de los manjares agroalimentarios de La Raya

La Indicación Geográfica Protegida (IGP) Ternera de Aliste se ha convertido por méritos propios en el buque insignia de los productos agroalimentarios que se producen en calidad y en cantidad en La Raya de España y Portugal gracias al trabajo, minucioso y artesano, de las familias que han conseguido durante siglos convertir el vacuno en un auténtico manjar muy preciado y apreciado en España y Portugal.

Ternera de Aliste tiene su sede en el “Barrio Nuevo” de Fonfría, haciendo esquina con la travesía de la carretera de la Nacional 122, más concretamente en la antigua Casa del Maestro, cedida por el Ayuntamiento que preside Sergio López. La Asociación para la Promoción de la Ternera de Aliste es el órgano gestor. La Marca de Garantía Ternera de Aliste echaba a andar con este marchamo de calidad el 17 de noviembre de 1999. El reconocimiento como IGP llegaba el 16 de noviembre de 2017.

Ternera de Aliste / Chany Sebastián

El órgano gestor está presidido por Roberto Fuentes (ganadero de Carbajales de Alba), componiendo el equipo técnico Santiago Borrego (ingeniero agrónomo) como director general y secretario; Carlos Pinto (veterinario) como director técnico y José Ángel Ferrero (capataz agrícola) como inspector veedor y tesorero.

En los registros de la Indicación Protegida Ternera de Aliste hay inscritas en 2026 un total de 59 explotaciones ganaderas que aglutinan 1.745 madres (vacas nodrizas), 655 novillas, 76 toros (sementales) y 1.114 jatos y jatas, con 20 operadores comerciales.

Durante el ejercicio de 2025 Ternera de Aliste comercializó un total de 245.129 kilos de carne bajo el sello de la IGP. La distribución de mercados adjudica el 53% de la carne consumida a Zamora y el 47% se distribuye entre Castilla y León (Valladolid y Salamanca) y Portugal. Por primera vez los zamoranos consumen más Ternera de Aliste que los foráneos reafirmándose el prestigio que a nivel de carnes frescas de vacuno tiene en la provincia de Zamora.

Como curiosidad, el 55,17% de la carne de Ternera de Aliste se comercializa en la actualidad por canales enteras, frente al 44,83% que sale al mercado cuarteada, siendo esta la tendencia que más parece que vaya a prevalecer en el mercado en el futuro

Desde el comienzo de la IGP en 2017 ya se han comercializado 2.421.510 kilos de carnes frescas procedentes de 9.421 terneros y terneras.

Santiago Borrego y Roberto Fuentes con Milagros (Itacyl) / Chany Sebastián

A través de la entidad comercializadora de la IGP se efectúa una comercialización conjunta para tener un peso relativamente significativo en el mercado y así conseguir mantener unos precios del ganado vacuno competentes para el sector productor y, en consecuencia, obtener unas rentas dignas para el ganadero, asegurarle un futuro estable y no depender (o al menos depender en la menor medida posible) de los continuos vaivenes de precios en el mercado actual.

Ternera de Aliste con IGP es un producto de muy alta calidad procedente de pequeñas explotaciones familiares que en Zamora está al alcance de cualquiera que desee adquirirla en los diferentes establecimientos autorizados para su venta.

A la singularidad del producto va unido un riguroso plan de control interno y un estricto proceso de certificación y por otra parte una ágil gestión en el ámbito comercial proveyendo al mercado de manera permanente y continua de un producto de alta calidad, lo cual ha llevado a situarse a Ternera de Aliste, a día de hoy avalada por el sello IGP; como uno de los productos delicatessen de Zamora por excelencia con una importante demanda a nivel nacional, siendo considerada en los diferentes sectores como una figura de calidad de éxito.

La Indicación Geográfica Ternera de Aliste fue los días 1 y 2 de junio la anfitriona de las XVII Jornadas y Asamblea “Origen España” en el Paraninfo del Colegio Universitario de Zamora con el mayor éxito de participación de sus diecisiete años de vida.